كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 يناير 2021 10:41 صباحاً - اضطرابات النوم عند الأطفال والمراهقين شائعة. حتى الرضع قد يعانون من اضطرابات النوم. أظهرت الدراسات أن نوعية النوم و- أو كميته السيئة لدى الأطفال مرتبطة بمجموعة من المشكلات، بما في ذلك الصعوبات الأكاديمية والسلوكية والنمائية والاجتماعية، واضطراب الوزن، وغيرها من المشكلات الصحية. لا تؤثر مشاكل نوم الأطفال على صحة الطفل فحسب، بل يمكن أن تؤثر على نظام الأسرة ونوم الوالدين أو الأشقاء، قال الدكتور محمد هاني اختصاصي الصحة النفسية وتعديل السلوك في تصريحات خاصة لـسيدتي يعاني: الأطفال من مشاكل في النوم أو الاستمرار في النوم؛ كمشاكل فسيولوجية مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي، سلوكيات غير طبيعية أو تخريبية أثناء النوم مثل السير أثناء النوم أو أعراض الباراسومنيا الأخرى التي تحدث بالقرب من بداية النوم مثل متلازمة تململ الساقين، وأعراض النهار مثل النعاس المفرط، في حين أن البالغين قد يعانون من نفس المشاكل، فإن المسببات، والعرض التقديمي، والنتائج المرتبطة بها عند الأطفال قد تكون مختلفة تماماً عن تلك التي تظهر عند البالغين. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الجوانب التنموية للطفولة دوراً مهماً في نوم الأطفال، كما هو الحال في حالات الأرق في مرحلة الطفولة المبكرة ومتلازمة تأخر مرحلة النوم، لدى المراهقين.

علاج اضطرابات نوم الأطفال

علاج اضطراب النوم

كان مركز ستانفورد لطب النوم أول عيادة لعلاج اضطرابات النوم عند الأطفال. سرعان ما أدركنا أن علاج اضطرابات نوم الأطفال يبدأ بوضع التوقعات فيما يتعلق بنوم الأطفال الطبيعي. قد تعالج خطط تعديل السلوك بعض مشكلات النوم. بالإضافة إلى أطباء الأطفال والكبار المعتمدين من مجلس الإدارة والذين لديهم خبرة في اضطرابات النوم لدى الأطفال، فإن عيادة النوم في ستانفورد لديها فريق من علماء النفس السلوكي المعتمدين في علاج اضطرابات النوم والذين لديهم خبرة في العمل مع الأطفال وعائلاتهم. قد يكون استخدام الاستيقاظ المجدول والتعزيز الإيجابي والأساليب الأخرى مفيداً في بعض حالات اضطرابات النوم. في حالات أخرى، قد يوصي طبيبك بأدوية أو مكملات لعلاج اضطراب نوم معين أو حالة كامنة. أخيراً، في بعض الحالات، قد يوصي بالتقييم لتدخلات محددة من قبل اختصاصي في جراحة الحساسية أو الأذن والأنف والحنجرة (ENT) أو تقويم الأسنان أو غيرها من التخصصات. في حالة انقطاع النفس الانسدادي النومي، قد يوصى باستخدام ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر.

مؤشرات اضطراب النوم

طفل

في بعض الأحيان، قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يستقر الأطفال قبل النوم، ولكن إذا بدا أن طفلك يعاني من الكثير من المشاكل، فقد يكون ذلك اضطراباً في النوم.

يمكن أن يكون كل من هذه السيناريوهات مؤشرات اضطراب نوم محتمل:

يرقد طفلك في السرير، يطلب كتاباً آخر، أو أغنية، أو مشروباً، أو رحلة إلى الحمام، لما قد يبدو لساعات.

ينام طفلك نحو 90 دقيقة فقط في كل مرة، حتى في الليل.

يشكو طفلك من حكة في الساق في الليل.

طفلك يشخر بصوت عال.

إليك كيفية التعرف على علامات اضطراب النوم ومتى يجب عليك طلب المساعدة لطفلك.

كيف ينام الأطفال؟

اضطراب النوم

0-3 أشهر

بالنسبة لطفلك، النوم ضروري للغاية للنمو والتطور. ولكن الأمر كذلك مع الطعام والتفاعل مع مقدمي الرعاية. لهذا يستيقظ الأطفال الجدد لتناول الطعام، ومراقبة وجهك أو النشاط من حولهم، ثم ينامون مرة أخرى.

3-12 شهراً

في عمر 6 أشهر، ينام العديد من الأطفال خلال الليل، ويفضلون البقاء مستيقظين لفترات أطول خلال ساعات النهار. مع اقتراب الأطفال من عيد ميلادهم الأول، من المرجح أن يناموا بشكل أكثر ثباتاً في الليل مع قيلولة واحدة أو اثنتين خلال النهار.

بعد عيد الميلاد الأول

كطفل صغير، غالباً ما يأخذ الأطفال قيلولة أطول يومياً بدلاً من قيلولتين أقصر. بحلول سنوات ما قبل المدرسة، يبدأ العديد من الأطفال في فطام قيلولته تماماً.

اضطرابات النوم

النوم

في كل مرحلة تقريباً من مراحل النمو، قد يتسبب تغير جسم وعقل الطفل في صعوبة النوم أو الاستمرار في النوم.

قد يعاني طفلك من قلق الانفصال ويريد الاحتضان في منتصف الليل. قد يتعلمون الكلمات ويستيقظون بعقل يتسابق لقول اسم كل شيء في السرير. حتى الرغبة الملحة في مد أذرعهم وأرجلهم يمكن أن تبقيهم مستيقظين في الليل.

يمكن أن تحدث اضطرابات النوم الأخرى بسبب يوم مثير أو مرهق بشكل خاص يجعل طفلك متوتراً للغاية، بحيث لا يستطيع النوم بشكل سليم. قد تجعل الأطعمة والمشروبات المحتوية على الكافيين من الصعب على طفلك النوم أو البقاء نائماً.

قد تكون البيئة المحيطة الجديدة أو التغييرات الكبيرة في الروتين مدمرة أيضاً.

تحدث بعض اضطرابات النوم بسبب المرض أو الحساسية أو حالات مثل توقف التنفس أثناء النوم أو الذعر الليلي أو المشي أثناء النوم أو متلازمة تململ الساق.

اضطرابات النوم وأعراضها

اعراض اضطراب النوم

إذا اقترب عيد ميلاد طفلك ولا يمكنه التوقف عن الحديث عنه، فهذا مؤشر جيد على أن التوقع أكبر مما يستطيع تحمله.

وبالمثل، فإن قضاء يوم خالٍ من القيلولة في اللعب قد يجعل طفلك متوتراً جداً بحيث لا ينام أو ينام. هذه اضطرابات مؤقتة يمكنك تعديلها من حين لآخر.

إذا نظرنا إلى المدى الطويل، فقد يستيقظ طفلك أثناء الليل ويرفض العودة إلى النوم حتى تعانقيه أو تهزيه، حتى عندما يقترب من عمر 6 أشهر. هذا يعني أن طفلك على الأرجح لم يتعلم التهدئة الذاتية في الليل.

تحدث التهدئة الذاتية عندما يتعلم الأطفال تهدئة أنفسهم بدلاً من الاعتماد على شخص آخر. إن تعليم الطفل تهدئة نفسه يختلف عن بكاء طفلك.

توقف التنفس أثناء النوم

انقطاع النفس النومي مخيف لأن طفلك غالباً ما يتوقف عن التنفس لمدة 10 ثوانٍ أو أكثر أثناء النوم. في معظم الحالات، لن يكون لدى طفلك أي فكرة عن حدوث ذلك.

قد تلاحظين أيضاً أن طفلك يشخر بصوت عالٍ، وينام وفمه مفتوح، ويشعر بالنعاس الشديد أثناء النهار. إذا لاحظتِ حدوث ذلك مع طفلك، فاستشيري طبيبك في أقرب وقت ممكن.

يمكن أن يؤدي انقطاع النفس النومي إلى مشاكل في التعلم والسلوك وحتى مشاكل في القلب. تأكدي من طلب المساعدة إذا لاحظت العلامات على طفلك.

متلازمة تململ الساق

يُعتقد أن متلازمة تململ الساق (RLS) مشكلة للبالغين، لكن تشير الأبحاث إلى أنها تبدأ أحياناً في مرحلة الطفولة.

قد يشكو طفلك من «الاهتزازات»، أو الإحساس بوجود حشرة تزحف عليه، وقد يغيرون أوضاعهم في السرير بشكل متكرر ليجدوا بعض الراحة. لا يلاحظ بعض الأطفال في الواقع أنهم غير مرتاحين، لكنهم يعانون من قلة النوم نتيجة متلازمة تململ الساق.

هناك عدد من العلاجات لـRLS، رغم أن العديد منها لم تتم دراسته جيداً عند الأطفال. في البالغين، تشمل مكملات الفيتامينات والأدوية. تحدثي إلى الطبيب حول ما هو مناسب.

الذعر الليلي

الرعب الليلي أكثر من مجرد كابوس، ويمكن أن يخيف جميع أفراد الأسرة.

أكثر شيوعاً بين الأطفال أكثر من البالغين، يتسبب الرعب الليلي في استيقاظ الشخص فجأة من النوم ويبدو خائفاً أو مضطرباً بشدة، وغالباً ما يبكي ويصرخ ويسير أثناء النوم أحياناً. عادة لا يكونون مستيقظين حقاً، ولا يتذكر معظم الأطفال النوبة.

في معظم الأوقات، يحدث الذعر الليلي أثناء النوم بخلاف حركة العين السريعة - بعد نحو 90 دقيقة من نوم الطفل. لا يوجد علاج لنوبات الذعر الليلي، ولكن يمكنك المساعدة في تقليل احتمالية حدوثها من خلال الالتزام بجدول النوم والتقليل من الاضطرابات الليلية إلى الحد الأدنى.