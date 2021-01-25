تحورات كورونا تهدد بتطبيق "عزل ثالث" في فرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال كبير المستشارين الطبيين للحكومة الفرنسية بشأن سياستها المتعلقة بكوفيد-19 إن فرنسا قد تحتاج لتطبيق عزل عام ثالث في فبراير/شباط.

ويأتي ذلك بسبب انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا.



وقال جان فرانسوا دلفريسي، رئيس المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن التصدي لكوفيد-19 لمحطة (بي.إف.إم) التلفزيونية: "ربما نحتاج إلى التوجه نحو العزل. سواء كان ذلك يتطلب فرض قيود صارمة للغاية مثل القيود الأولى في مارس أو تطبيق شكل أكثر ليونة مثل نوفمبر، فهذا قرار سياسي".

وستجتمع الحكومة الأربعاء لتقرير ما إذا كانت بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية.

وأضاف دلفريسي: "إذا لم نشدد الإجراءات فسنجد أنفسنا في موقف صعب للغاية ابتداء من منتصف مارس/آذار".

وتابع أنه سيكون من المنطقي جعل العزل الجديد يتزامن مع العطلة المدرسية القادمة وتمديد الإجازات لمدة أسبوع على الأقل.

وأكد دلفريسي أن وصول الأنواع الأكثر عدوى من بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل قد غير وضع الجائحة تماما في الأسابيع الثلاثة الماضية.