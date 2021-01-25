شكرا لقرائتكم خبر عن الملابس الثقيلة وحدها لا تكفى.. تعرف على 6 أطعمة تمدك بالدفء فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزيد فى فصل الشتاء الحساسية والأمراض الموسمية، حيث يعانى الكثير الناس مع بداية فصل الشتاء وحتى انتهائه من نزلات البرد والأنفلونزا، لذلك فإن الحفاظ على البقاء دافئًا هو الحل للتعامل مع موسم البرد وتفادى الأمراض الموسمية، وهذ لا يعنى فقط ارتداء طبقات من الملابس الدافئة ولكن عليك أيضًا الاهتمام بنظامك الغذائى وتناول الأطعمة الدافئة لتوفير الحرارة والوقاية من الأمراض، وفقًا لما ذكره موقع " onlymyhealth".





فيما يلى.. أشهر الأطعمة التى تمد الجسم بالتدفئة اللازمة خلال فصل الشتاء والوقاية من كثرة الإصابة بالأمراض الموسمية:

1- بذور السمسم

تتمتع بذور السمسم بخصائص مميزة للغاية نظرًا لاحتوائه على أحماض دهنية ومعادن مضادة للبكتيريا لتوفير ذات فوائد صحية كبيرة للجسم.

2- التمر

فاكهة جافة شائعة يتم استهلاكها في الغالب خلال فصل الشتاء لأنها توفر الحرارة للجسم وبالتالي تمنع الإصابة بأمراض الشتاء.

3- الفول السودانى

طعام شتوي آخر يحب الناس تناوله، حيث يجب أن تستهلك الفول السودانى المحمص يوميًا للوقاية من أمراض الشتاء.

4- الفاصوليا البيضاء

تعد وجبة مميزة لإمداد الجسم بالطاقة والدفء لمدة طويلة أثناء اليوم ذا الطقس البارد، كما تُعزز الفاصوليا البيضاء من الشعور بالشبع لفترة طويلة نظرًا لاحتوائها على بروتين نباتى قوى، وهى غنية بمضادات الأكسدة التى تحارب الأمراض بطريقة فعالة.

5- القرنبيط

تناول القرنبيط فى كل الأوقات خاصة فى فصل الشتاء، حيث يحتوى على فيتامين ج الذى يزيد من المناعة بشكل مميز لمقاومة الأمراض، كما أنه غنى بالألياف التى تُعزز عملية الهضم والشعور الدائم بالشبع والذى بدوره يوفر الطاقة والدفء للجسم.

6- الشوفان

عبارة عن حبوب نباتية غنية بالبروتين الذى يمد الجسم بالطاقة ويقضى على شعور الجوع نهائيًا وقت تناوله كما يعمل على تخفيض نسبة الكوليسترول الزائد بالشكل الذى يفيد صحة الجسم.