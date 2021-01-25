كورونا حول العالم.. إصابات جديدة في الصين و217 ألف وفاة بالبرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 99 مليونا و774 ألفا و476 إصابة، فيما سجل العالم مليونين و139 ألفا و43 وفاة، حتى الاثنين.



وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 71 مليونا و762 ألفا و891 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..

تايلاند تسجل 187 إصابة جديدة

سجلت تايلاند 187 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى حالتي وفاة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 13687 وعدد الوفيات إلى 75 منذ اكتشاف أولى الحالات في البلاد قبل عام.

وذكرت قوة التصدي لكوفيد-19 أن من بين الحالات الجديدة 10 حالات واردة من الخارج.





530 وفاة جديدة في المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 10872 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و530 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و763219 والوفيات إلى 149614 .

وتقول الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.





124 إصابة جديدة في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الاثنين، تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 يناير/ كانون الثاني ارتفاعا من 80 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 117 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية. وتراجع عدد حالات الإصابة دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 45 بعد أن كان 92 في اليوم السابق.

ويبلغ الآن إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 89115 حالة بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.





ارتفاع وفيات البرازيل لـ217037

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 592 حالة وفاة جديدة بكوفيد -19 ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجم عن الوباء إلى 217037.

وأظهرت البيانات الرسمية أن البلاد سجلت 28323 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع إصابة نحو 8.9 مليون شخص منذ بدء تفشي الجائحة.



