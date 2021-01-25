شكرا لقرائتكم خطف 10 مصريين في ليبيا.. وأهلهم يروون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختطف مجهولون في مدينة طبرق الليبية 10 مصريين كانوا قادمين للعمل في المدينة وطلبوا فدية مقابل الإفراج عنهم.

وذكر اثنان من أهالي المخطوفين لـ"العربية.نت" أن الشباب المختطف يبلغ عددهم 10 وهم من قرية فابريقة التابعة لمدينة ببا بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة، حيث سافروا للعمل في ليبيا وتم اختطافهم من حافلة كانوا يستقلونها هناك.

وأضافا أن المختطفين هم خالد الياس أبو سيف، ومحمود علي محمد، ومحمد علي محمد، أحمد رمضان سعيد، وعبدالرحمن أحمد فرغلي، هشام فتحي علي، عويس فتحي الحلفاوي، محمود علي محمد، يونس ماهر سيد، محمد عزت يوسف، مضيفين أن ع الخاطفين طلبوا فدية قدرها 30 ألف دينار ليبي عن كل شاب.

2 صور من المختطفين

تحرك مصري

وقالا إنهما أبلغا أعضاء مجلس النواب عن المدينة، والذين بدورهم أبلغوا السلطات المصرية، مؤكدين أن وزارة الخارجية تتابع الأمر.

يذكر أن السلطات المصرية كانت تدخلت في نهاية يونيو من العام الماضي لتحرير 23 مصريا خطفوا وعذبوا على يد ميليشيات حكومة الوفاق.

مختطف

وتدخلت السلطات المصرية حينها لتحرير العمال والإفراج عنهم وإعادتهم، وذلك بعد ساعات من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة بإعادتهم للبلاد.