شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط القدم..مشكلة صحية تمنع المشى بشكل طبيعى والسبب التصلب المتعدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة سقوط القدم هي مشكلة صحية تؤدى الى صعوبة في رفع الجزء الأمامي من القدم ، مما قد يسبب تحديات أثناء المشي، وهى عرض شائع للتصلب المتعدد ، ولكن يمكن أيضًا أن يكون بسبب متلازمات عصبية أخرى أو تلف جسدي للعصب، وفقا لتقرير لموقع healthline.ووفقا للتقرير يميل الأشخاص المصابون بهذه الأعراض إلى المشي عن طريق رفع الركبة ، كما لو كانوا يصعدون السلالم ويمكن أن تؤدي الأعراض الأخرى المرتبطة بالعضلات والأعصاب لمرض التصلب العصبي المتعدد إلى مضاعفة التحديات التي تمثلها هذه الحالة.

هناك العديد من الخيارات العلاجية ، من التقويم إلى العلاج الطبيعي وحتى الجراحة، ومرضى هذه الحاله قد لا يستعيدون المشية الطبيعية تمامًا ، لكن يمكنهم غالبًا تقليل الأعراض بشكل كبير وتسهيل المشي.

إسقاط القدم ومرض التصلب العصبي المتعدد

نظرًا لأن مرض التصلب العصبي المتعدد يعطل الاتصال بين الدماغ والجسم ، فإن المشكلات المتعلقة بالأعصاب شائعة غالبًا ما يكون الشعور بالخدر أو الوخز في الأطراف من أولى علامات مرض التصلب العصبي المتعدد، يمكن أن تتطور مشاكل الجهاز العصبي إلى مضاعفات أكثر خطورة يحدث تدلي القدم نتيجة ضعف في العضلة الظنبوبية الأمامية يمكن أن تتفاقم مشاكل المشي المرتبطة بتدلي القدم بسبب الأعراض الأخرى لمرض التصلب العصبي المتعدد.

يمكن أن يصبح التنميل في القدمين شديدًا لدرجة أن الشخص المصاب بمرض التصلب العصبي المتعدد قد يواجه صعوبة في الشعور بالأرض أو معرفة مكان أقدامه بالنسبة للأرض تسمى هذه الحالة بالرنح الحسي، والرنح هو مشكلة في التحكم في العضلات تمنع تنسيق الحركة.

يمكن أن تسبب العديد من أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد صعوبات في المشي، ويؤدي الشعور العام بالإرهاق المصاحب لمرض التصلب العصبي المتعدد إلى إرهاق عضلات الساق ، ويمكن أن يؤدي الشد أو التشنجات في عضلات الساق إلى زيادة مشاكل المشي حتى بدون تدلي القدم ، يمثل المشي تحديًا للأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد.

أسباب أخرى لتساقط القدم

في حين أن مرض التصلب العصبي المتعدد هو سبب شائع لتدلي القدم ، فإن المشكلة المتعلقة بالمشي مرتبطة أيضًا بحالات وأحداث صحية أخرى وتشمل :

التصلب الجانبي الضموري ، ضمور العضلات، سكتة دماغية، يمكن أن يحدث تدلي القدم أيضًا بسبب إصابات في الأعصاب التي تتحكم في العضلات التي ترفع القدم، قد تكون الأعصاب المصابة في الركبة أو في أسفل العمود الفقري.

تشمل الأسباب الأخرى جراحة استبدال مفصل الورك أو الركبة ومرض السكري. تلف الأعصاب في العين ، والذي يمكن أن يؤدي إلى الألم عند تحريك العين أو حتى فقدان البصر ، يمكن أن يسبب أيضًا صعوبات في المشي، وتشمل الأسباب الأخرى لتدلي القدم انضغاط العصب أو الانزلاق الغضروفي.

خيارات العلاج لتساقط القدم

يعتمد علاج تدلي القدم في المقام الأول على سبب الحالة ومدى الإعاقة قد يؤدي علاج القرص الغضروفي ، على سبيل المثال ، إلى القضاء على تدلي القدم، لكن جراحة العمود الفقري قد لا تحل المشكلة بالنسبة للأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد.

كما تتوفر مجموعة متنوعة من أجهزة تقويم العظام ، مثل الأقواس والجبائر يتم ارتداء بعضها في الأحذية ، والبعض الآخر يتم ارتداؤه حول الكاحل أو بالقرب من الركبة، يمكن أن يساعد التحفيز الكهربائي أثناء المشي أيضًا في تقليل أعراض تدلي القدم.

وقد يساعد العلاج الطبيعي أيضًا يمكن لمجموعة متنوعة من التمارين تقوية عضلات الساق وتحسين المرونة يمكن أن يكون العمل مع معالج طبيعي لديه معرفة بالتصلب المتعدد وتدلي القدم مفيدًا بشكل خاص.

إذا لم تتمكن أجهزة التقويم أو العلاج الطبيعي من إدارة الحالة بشكل كافٍ ، فهناك العديد من الحلول الجراحية التي قد تساعد، يعتبر نقل الأوتار أحد الحلول المحتملة عادةً ما يتضمن ذلك نقل وتر يذهب عادةً إلى جزء مختلف من القدم وتوجيهه بدلاً من ذلك إلى الجزء العلوي من القدم ، نوع آخر من الجراحة يدمج القدم والكاحل لإزالة العبء عن العضلة الشظوية ومع ذلك ، فإن هذا الإجراء يقلل من مرونة الكاحل.