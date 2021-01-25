شكرا لقرائتكم خبر عن «سبيس إكس» تسيطر على الفضاء بـ133 مركبة و10 أقمار صناعية دفعة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة سبيس إكس، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، عن رقم قياسي جديد لعدد المركبات التي يتم إطلاقها خلال مهمة واحدة.

وانطلق الصاروخ فالكون 9 من في فلوريدا في العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة من المجمع رقم 40 بمحطة كيب كنافيرال.

وقالت «سبيس إكس» إن الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام نقل 133 مركبة فضائية تجارية وحكومية و10 أقمار ستارلينك اصطناعية إلى الفضاء ضمن برنامج (سمول سات رايد شير) الذي يوفر رحلات موثوقة وبأسعار معقولة إلى المدار لمشغلي الأقمار الاصطناعية الصغيرة.

وقال إيلون ماسك على تويتر: «إطلاق العديد من الأقمار الاصطناعية الصغيرة لمجموعة واسعة من العملاء غدا. متحمس لتوفير رحلات منخفضة التكلفة إلى المدار للشركات الصغيرة!».

وأجلت الشركة الإطلاق يوما واحدا بسبب الطقس غير المناسب، وإيلون ماسك هو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.