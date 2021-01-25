شكرا لقرائتكم خبر عن المدير السابق لـCDC: لا يوجد خطر من فاصل الـ6 أسابيع بين جرعتى لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المدير السابق لمراكز السيطرة الأمريكية على الأمراض (CDC) الدكتور توم فريدن أنه لا يوجد خطر من إعطاء الجرعات الأولى والثانية كورونا بفاصل يصل إلى ستة أسابيع وسط نقص في إمدادات اللقاحات، وفقًا لما نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية.





وقال المدير السابق لمركز السيطرة على الأمراض (CDC)، إنه من المهم ألا يزيد الفارق الزمنى بين الجرعتين عن 6 أسابيع، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوورنا بشكل فلكي، والوفيات لا تزال متزايدة، محذرا من أن الأمريكيين قد يكونون "فوق مستوى الخطر" إذا لم يكونوا حذرين.

وأضاف: هذا هو برنامج التطعيم الأكثر تعقيدًا في تاريخ الولايات المتحدة وسلسلة الجرعتين تجعله أكثر تعقيدًا، لقد كان الأساس فى الحصول على الجرعتين كما هو مقرر 21 يومًا لشركة فايز، و 28 يومًا لـ موديرنا، ولكن إذا كانت هناك مشكلة كبيرة ، فلا بأس إذا كان يجب تأجيلها لمدة أسبوعين أو أكثر في ظروف معينة، من الأفضل الحصول على أي لقاح.

وأضاف: بحاجة إلى إخراج اللقاحات من الثلاجات إلى المواطنين، لكن التطعيم لن يؤدي إلى انخفاض معدلات الإصابة لعدة أشهر، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض معدلات الوفيات، خاصة إذا تمكنا من تطعيم المزيد من الأشخاص في دور رعاية المسنين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، هؤلاء هم الأفراد الذين يمثلون، في حالة دور رعاية المسنين، حوالي 40٪ من الوفيات فوق 65، 80٪ من الوفيات، لذلك إذا تمكنا من تلقيح هذه المجموعة في وقت أقرب، فسوف تبدأ معدلات الوفيات في الانخفاض.