شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: لقاحات كورونا قادرة على مواجهة السلالات المتحولة الجديدة للفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن زيادة ثقة العلماء في بورتون داون أحد أهم المختبرات العلمية في بريطانية في أن اللقاحات ستكون قادرة على مواجهة السلالات المتحولة الجديدة من فيروس كورونا حيث قام الموظفون في مختبر البحث العلمي الحكومي السري للغاية في ويلتشير بفحص سلالات مختلفة من فيروس كورونا منذ التعرف عليهم لأول مرة في نهاية عام 2020، وتشمل هذه المتغيرات الجديدة في الفيروس التي ظهرت في جنوب إفريقيا وكينت البريطانية وأدت الى اتخاذ العديد من إجراءات الاغلاق بعدد من الدول.

وتشير التحقيقات إلى أن كلا المتغيرين يتم مواجهتهما بشكل فعال من خلال اللقاحات التي يتم طرحها في جميع أنحاء المملكة المتحدة لأن الطفرات تشترك في نمط بيولوجي مماثل، وتشير الاختبارات التي أُجريت على السلالات إلى أن المخاوف الأولية بشأن فعالية اللقاحات قد تم تضخيمها بشكل مبالغ فيه.

وأكد العلماء أنهم وضعوا هذا الفيروس تحت جميع أنواع الاختبارات وهم واثقون بشكل متزايد من أن اللقاح سيكون قادرًا على تحمل هذه المتغيرات الجديده للفيروس، وستأتي هذه الأخبار بمثابة دفعة لأخصائي الصحة العامة الذين كانوا يخشون في السابق من أن المتغيرات الطفرة ستقلل من فعالية اللقاحات.

وأشار العلماء إلى أن اللقاح يجعل الجهاز المناعي يتعرف على أجزاء الجزيئات الفيروسية الشائعة لجميع فيروسات كورونا ، والتي تتحور قليلاً وهذا يعني أنه يجب أن يحمي من جميع أنواع فيروس كورونا Sars-CoV-2.

وحذر كبار الأطباء بالجمعية الطبية البريطانية من قرار المملكة المتحدة بالانتظار لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا قبل إعطاء الناس جرعتهم الثانية من لقاح فيروس كورونا فايزر- بايونتيك Pfizer / BioNTech وقالوا إن هذا القرار يجب إلغاؤه ويجب إعطاء الجرعات في الموعد الذى حددته الشركة المصنعة، ما أعاد إشعال الجدل حول إستراتيجية التلقيح غير التقليدية للحكومة البريطانية.