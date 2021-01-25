شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة يمكنها تقليل التوتر فى زمن كورونا منها بلح البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون مستويات التوتر مرتفعة هذه الأيام في ظل ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا لكن الطعام الذى تتناوله يمكن أن يساعد في تقليل التوتر، حيث قال الطبيب النفسي الدكتور درو رامزي، الأستاذ المساعد في جامعة كولومبيا الأمريكية أن الطعام يمكن أن يساعد في التحكم في الإجهاد ومواجهة الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، فضلاً عن ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول، والذي يمكن أن يؤدي بخلاف ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وزيادة الشهية وزيادة الوزن.

أطعمة يمكن أن تقلل من التوتر في زمن كورونا

وبحسب شبكة "CNN" الأمريكية نتعرف على بعض الأطعمة التي تساعدك على تقليل التوتر والعيش في حالة من الهدوء في عام 2021.

الأسماك الزيتية

جرب سمك الأنشوجة والسردين والرنجة، بالإضافة إلى السلمون والسلمون المرقط والماكريل، هذه الأطعمة هي مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية المعروفة باسم DHA (حمض الدوكوساهيكسانويك) و EPA (حمض eicosapentaenoic) ، والتي تلعب دورًا مهمًا في صحة الدماغ.

زيادة أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في تنظيم كيفية تعامل أجسامنا مع الإجهاد.

الإجهاد يمكن أن يزيد الالتهاب في الجسم ، لذا إذا تمكنا من تقليل الالتهاب عن طريق استهلاك المزيد من أوميجا 3 ، فيمكننا أيضًا تقليل مستويات الكورتيزول ، مما قد يحسن الصحة والعافية.

أظهرت بعض الأبحاث أن أوميجا 3 تساعد في تقليل استجابة الكورتيزول بعد الإجهاد الحاد على الجانب الآخر ، قد تؤثر المستويات المنخفضة من أوميجا 3 على وظيفة HPA ، أو محور ما تحت المهاد والغدة النخامية والكظرية ، والذي يلعب دورًا في كيفية استجابة أجسامنا للإجهاد.

قد تساعد دهون أوميجا 3 في تقليل أعراض القلق السريري ووفقًا لأبحاث أخرى ، فإن استهلاك كميات كبيرة من هذه الأحماض الدهنية في الأسماك قد يساعد في حمايتنا من الاكتئاب أيضًا.

تناول محار البحر

بلح البحر والمحار غني بفيتامين ب 12 بالإضافة إلى أوميجا 3 ، وكلاهما من العناصر الغذائية البارزة في الوجبات الغذائية المرتبطة بقلق أقل.

وتساعد فيتامينات ب ، بما في ذلك فيتامين ب 12 ، في الحفاظ على الجهاز العصبي ، ويمكن أن يتسبب الإجهاد في زيادة طفيفة في احتياجات الجسم من فيتامينات ب

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب إلى زيادة خطر الإصابة بأعراض مرتبطة بالتوتر مثل التهيج والخمول والاكتئاب.

تناول المزيد من فيتامين سي

الأطعمة مثل الفلفل الأحمر والأخضر والبرتقال والجريب فروت والكيوي غنية بفيتامين C، الذي في الجرعات العالية له تأثيرات مضادة للاكتئاب ويحسن المزاج، وقد يكون مفيدًا في علاج الاضطرابات المرتبطة بالتوتر.

وكشفت أبحاث أخرى أن فيتامين سي قد يساعد في تقليل القلق بين طلاب المدارس الثانوية.

اختر الكربوهيدرات الصحية

يمكن أن تساعد الكربوهيدرات في تعزيز إنتاج السيروتونين في الدماغ، وهو أمر أساسي في التأثير على مزاجنا والسيروتونين ناقل عصبي مسؤول عن السعادة.

السيروتونين له تأثير مهدئ كما أنه يعزز النوم والاسترخاء ، تشير الأبحاث إلى أن المستويات المنخفضة من السيروتونين في الدماغ يمكن أن تؤدي إلى زيادة التعرض للإجهاد النفسي والاجتماعي.

التربتوفان حمض أميني ضروري لإنتاج السيروتونين في الدماغ يمكن أن تساعد الكربوهيدرات المعقدة بما في ذلك الحبوب الكاملة والخضروات على زيادة مستويات السيروتونين لأنها تجعل التربتوفان أكثر توفرًا في الدماغ.

الكربوهيدرات مثل فول الصويا والبازلاء تقدم أيضًا جرعة صغيرة من البروتين، والتي يمكن أن تساعد في موازنة مستويات السكر في الدم هذه الميزة مهمة ، لأن التقلبات في نسبة الجلوكوز في الدم يمكن أن تسبب التهيج وتفاقم مستويات التوتر.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تأكل الكثير من الكربوهيدرات المعالجة والمحملة بالسكر وتفتقر إلى البروتين أو الدهون الصحية ، مثل البسكويت والحلويات ، فيمكنك التعرض لارتفاع السكر في الدم والانهيار وهذا يمكن أن يجعلك تشعر بمزيد من التوتر.

تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

في كثير من الأحيان عندما تكون متوترًا، يمكن أن تقل مستويات المغنيسيوم لديك إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا ينقصه المغنيسيوم ، فيمكن أن يؤدي إلى زيادة هرمونات التوتر ، لذلك من المهم تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم ، مثل الخضروات الورقية والمكسرات والبذور والبقوليات والحبوب الكاملة.