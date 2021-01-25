أغرب 10 أعراض لكورونا.. طبيب يكشف التفاصيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع توغل الموجة الثانية من "كوفيد-19" انسحبت علامات مميزة للمرض واستجدت أخرى بعضها غريب أو نادر.

ورغم أن منظمة الصحة العالمية لم تتحدث عن أعراض مستجدة خطيرة يجب الانتباه لها، فإن آخر تحديث لمعلوماتها بتاريخ أكتوبر/تشرين الأول 2020 شملت بعض اللمحات في هذا الشأن.



ورأت المنظمة العالمية أن "كوفيد-19" يؤثر على أغلب أشخاص بطرق مختلفة، لكنها شددت على أن معظم المصابين تتراوح حالاتهم بين مرض خفيف إلى متوسط، ويتعافون دون دخول المستشفى.

علامات مستجدة







الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وعضو الجمعية العالمية للأمراض المعدية والاضطرابات المناعية، قال إن السلالات الجديدة لـ"كوفيد-19" قادرة على إصابة أغلب أعضاء الجسم.

وأوضح بدران لـ"الخليج 365"، أن "الفيروس الحالي يختلف عن سلالة كورونا التي بدأت في ووهان الصينية نهاية 2019، ويتميز بالسرعة الفائقة والقدرة على عدوى العشرات في ساعة لو كان المكان مغلقا أو سيء التهوية".

وكشف أن الإصابة بكورونا قد تحدث دون ظهور أي أعراض في 40% من الحالات، وأحيانا تصل إلى نسبة 90% في الأطفال، أيضا في بعض الحالات يرافق الإصابة عرض واحد أو اثنين فقط.

الطبيب المختص استعرض أبرز مستجدات أعراض الإصابة بـ"كوفيد-19"، طبقا لما رصده في الموجة الثانية لتفشي الفيروس، وتضم بجانب الأعراض الكلاسيكية للمرض الحمي والسعال الجاف وضيق النفس الآتي:

1- التهاب ملتحمة العين





- قد يكون من أعراض الإصابة بكورونا، كما أن العيون قد تكون بوابة دخول الفيروس للجسم في الأساس.

- هو عبارة عن إحمرار بياض العين، ويعد التهاب الملتحمة أكثر شيوعًا في مرض "كوفيد-19" الأكثر خطورة.

2- حساسية الجلد





من الأعراض المستجدة للمرض إذ أصبح الجلد ساحة لعمل كورونا، وربما تظهر بعض الأعراض التالية حال الإصابة:

- نتوءات حمراء صغيرة تظهر بصورة منتشرة مع بقع حمراء مسطحة متعددة.

- ترتبط بمرض "كوفيد-19" الأكثر حدة.

3- تورم الجلد





- يعاني الجلد من تورم مشابه للنوع الذي يصاحب الصقيع، ويطلق عليه "أصابع كورونا".

- يمكن أن يؤثر على اليدين أو القدمين أو كليهما في نفس الوقت.

- قد يكون الجلد المتغير باللون الأحمر الأرجواني مؤلمًا ومثيرًا للحكة، وفي بعض الأحيان تكون هناك بثورا صغيرة.

- غالبًا ما تظهر حالات تورم الأصابع في وقت متأخر من المرض بعد أعراض أخرى، وهي أكثر شيوعًا لدى الأطفال.

4- أرتيكاريا





- هي طفح جلدي وردي أو أحمر مثير للحكة قد يظهر على شكل بقع أو كتل حمراء بارزة.

- تتراوح من حجم رأس الدبوس إلى أحجام كبيرة بحجم أطبق الطعام.

- تختفي التورمات في غضون دقائق إلى عدة ساعات في مكان واحد، لكنها قد تأتي وتختفي في أماكن أخرى.

- غالبًا تستمر 10 أيام.

- يرتبط ظهور الأرتيكاريا بمرض "كوفيد-19" أكثر حدة.

5- البثور المائية





- عبارة عن بثور صغيرة مملوءة بالسوائل.

- قد تظهر في وقت مبكر من المرض أو في أي وقت، وغالبًا توجد على اليدين.

- أكثر شيوعًا لدى المرضى في منتصف العمر.

- تدوم البثور ما يزيد على 10 أيام.

- ترتبط البثور المائية بمرض "كوفيد-19" متوسط الخطورة.

6- تشبك الجلد





- عبارة عن علامات تظهر على الجلد تشبه شباك الصيد لونها أحمر مزرق، وأحيانًا يرافقها كدمات صغيرة.

- ترتبط بمرض "كوفيد-19" الأكثر شدة.

- تصيب فئات عمرية أكبر.

- يُعتقد أن هذا النمط ناتجا عن انسداد الأوعية الدموية التي تنشأ كجزء من استجابة الجسم المناعية لفيروس كورونا.

7- الإرهاق العقلي





- من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ويشمل ما يسمى بـ"ضباب الدماغ".

- تكررت شكاوى المصابين بكورونا من تراجع مستوى تركيزهم على نحو كبير بعد أيام من الشعور باحتقان الحلق أو التهاب الجيوب الأنفية والصداع.

8- شكاوى هضمية





- تشمل القيء أو الغثيان أو الاسهال أو آلام البطن.

- قد يعاني المصابون من مشكلات في الجهاز الهضمي، خاصة لدى الأطفال.

9- تساقط الشعر





- يحدث في حالات المرض الشديد بكورونا، خاصة إذا صاحب الإصابو حالة توتر.

- الشعر يستعيد عافيته بشرط أن تكون مستويات الحديد طبيعية.

10- الإرهاق والإعياء

- من علامات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" الإرهاق الجسدي والتعب الشديد.

- البعض ينخدع بالإرهاق معتقدا أنه تعب بدني كالعادة لكن قد يكون مؤشرا على الإصابة بكورونا.

- بعض المصابين يصعب عليهم مغادرة الفراش أو حتى الوقوف.



