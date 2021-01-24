المغرب يبدأ تحديد مواعيد التطعيم ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت السلطات المغربية، الأحد، تحديد مواعيد التطعيم ضد "كوفيد-19"، تجهيزاً لحملة التلقيح الوطنية المجانية و"التدريجية" التي من المقرر أن تنطلق الأسبوع المقبل.

والجرعات الأولى مخصصة للعاملين في مجال الصحة الذين تتجاوز أعمارهم الأربعين، والسلطات العامة والعسكريين والمعلمين فوق سن 45 عاماً، وكل من يتجاوز عمرهم 75 عاماً في المناطق التي تشهد تفشياً واسعاً للفيروس، وفقاً لوكالة "فرانس برس".



ودُعي الأشخاص المعنيون إلى حجز مواعيد للتطعيم عبر موقع إلكتروني مخصص للحملة، يتضمن أيضاً قسماً خاصاً بالإبلاغ عن أي آثار جانبية للقاح.

ولم يحدد بعد رسمياً موعد لبدء التطعيم، لكن وزارة الصحة المغربية أطلقت حملة توعية حول التلقيح الذي تأمل السلطات أن يشمل نحو 25 مليون شخص.

وتلقى المغرب، الجمعة، أول شحنة من لقاح "أسترازينيكا" المصنّع في الهند، في انتظار وصول شحنات من لقاح مخبر "سينوفارم" الصيني، الأربعاء، وأجازت السلطات المغربية في وقت سابق استعمال اللقاحين.

وكشفت الرباط نهاية ديسمبر/كانون الأول أنها طلبت 65 مليون جرعة من اللقاحين الأقل ثمناً والأسهل حفظاً مقارنة ببقية اللقاحات.

وأعلن المغرب الذي يعد 35 مليون نسمة حالة الطوارئ الصحية منتصف مارس/آذار، وسجل وفق أحدث حصيلة أكثر من 465 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها 8100 وفاة.

وينتشر الفيروس خصوصاً في المدن المكتظة مثل العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء ومدينة سلا قرب الرباط.

وعلى غرار دول أخرى، أعلنت الحملة رسمياً في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنها تأخرت بسبب طول مواعيد تسليم شحنات اللقاح.