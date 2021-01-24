السعودية تدعو للالتزام بـ"إجراءات كورونا".. وهذا عدد متلقي اللقاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي الجميع إلى رفع اليقظة والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

وقال العبدالعالي، خلال مؤتمر صحفي، الأحد: "إن منحنى الإصابات المؤكدة لا يزال في مستويات متدنية، ولكن نرصد ارتفاعاً في آخر أسبوع بلغ 29% عن الأسبوع الذي قبله، ولا نريد لهذا المنحنى أن يستمر بالتصاعد، وذلك بتقيدنا بالاحترازات"، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأشار إلى أن الإصابة بفيروس كورونا بعد تلقي اللقاح واردة، كون حصول المناعة لا يأتي مباشرة بعد أخذ الجرعة، حيث يحتاج الجسم من أسبوع إلى أسبوعين حتى يصل إلى بداية بناء المناعة داخل الجسم.

وأوضح أن كذلك بعد الجرعة الثانية سيحتاج الجسم من أسبوع إلى أسبوعين للوصول للمناعة العالية التي تجعله في مستوى مقاوم ضد الفيروس.

وأفاد متحدث الصحة بأن الذين تلقوا لقاح كورونا "كوفيد- 19" بلغ عددهم حتى الآن 391643، ولا يزال إعطاء اللقاح مستمراً حتى الآن.

وأعلن العبدالعالي تسجيل 186 ‏إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 366371 حالة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 357939، بإضافة 211 حالة شفاء جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 6352، بإضافة حالتي وفاة جديدة.