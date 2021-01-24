بدون جراحة … ابتكار تقنية جديدة لتقليص حجم المعدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 24 - يناير - 2021 9:39 مساءً

يجري الملايين حول العالم جراحة لتقليص حجم المعدة من أجل خسارة الوزن لا سيما أن السمنة تؤدي لأمراض خطيرة ومميتة، وتعتبر هذه العملية من العمليات التي لاقت رواجا في السنوات الاخيرة.

توصل الباحثون إلى تقنية جديدة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، يمكنها تقليص حجم المعدة دون أي جراحة أو ندبات مثلما يحدث في عمليات تكميم المعدة.

وتشير الدراسات، إلى أن بعض المرضى يمكنهم فقدان أكثر من 32 كيلوغرامًا في غضون الأشهر الستة الأولى بعد العملية؛ ما يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية.

وتستغرق العملية 90 دقيقة، ويتم فيها إدخال الأدوات عن طريق الفم لربط جدران المعدة معًا، مما يعمل على تقليص حجم المعدة إلى الثلثين؛ لتصبح بحجم ثمرة موز كبيرة

وبعد العملية، تنخفض الشهية بدرجة كبيرة، ولكن يتم تحذير المرضى من أن الإفراط في تناول الطعام، يمكن أن يسبب ارتخاء في الغرز وتعود المعدة إلى حجمها الأصلي.

ويعتمد نجاح العملية على قوة الإرادة، لذا تعد هذه العملية أكثر نجاحًا من علاجات التخسيس الأخرى.

ويمكن أن توفر التقنية الجديدة حلًا للذين يعانون من فقدان الوزن، إلا أن هذه التقنية متاحة فقط بشكل خاص في عيادة واحدة في بريطانيا؛ بتكلفة تزيد على 10 آلاف جنيه إسترليني.

وقال الدكتور ديفندر بانسي إن خسارة الوزن بنسبة 10% كافية للسيطرة على مرض السكري، والحماية من أمراض القلب، والسكتة الدماغية، والتهاب المفاصل، وكذلك الارتجاع المريئي، وتوقف التنفس أثناء النوم.