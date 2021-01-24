شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: عشبة "ينكياو" الصينية تخفف أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف فريق من الباحثين في جامعة قوانجتشو للطب الصيني وجامعة يونان الصينية، الخصائص العلاجية لمسحوق " ينكياو" Yinqiao العشبي كمضاد لأعراض كورونا، تم نشر النتائج التي توصل إليها العلماء الصينيون مؤخرًا في أبحاث العلاج بالنباتات، ووجدوا أن مسحوق Yinqiao له تأثير مضاد للسعال وطارد للبلغم ، كما يخفف من إصابة الرئة الحادة، ويحسن وظائف الرئة ويخفف من التليف الرئوي، ويحسن الاستجابة المناعية للفيروسات.





وبحسب ما ذكر موقع "ميديكال نيوز" يمتلك الطب الصيني التقليدي نظامًا شاملاً يلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها وتتابع العديد من المقاطعات في الصين خطط الوقاية والعلاج المستندة إلى الطب الصيني التقليدي من كورونا، مع نتائج ملحوظة.

وبناءً على تحليل البيانات الضخمة، وجد العلماء أن مسحوق Yinqiao هو الصيغة الأساسية المستخدمة لعلاج المراحل المبكرة لفيروس كورونا، ووفقًا للدراسات الدوائية ، فإن مسحوق Yinqiao له تأثير مضاد للسعال وطارد للبلغم ، ويخفف من إصابة الرئة الحادة ، ويحسن وظائف الرئة ، ويخفف من التليف الرئوي ، ويحسن الاستجابة المناعية للفيروسات ، ويخفف من ردود الفعل السلبية للأدوية الحديثة.

المكونات النشطة في مسحوق Yinqiao ووظائفها الرئيسية

تم تحديد المكونات النشطة في مسحوق Yinqiao وكشفت الدراسات إلى أن مكوناته قد تمنع وتثبط نشاط فيروس كورونا وأن له تأثير على مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) وهذا هو البوابة التى يدخل منها فيروس كورونا للخلايا البشرية، وبالتالي قد يكون فعالًا في علاج كورونا.

تم فحص 30 مكونًا من مسحوق Yinqiao وتم التحقق من خمسة مكونات، وهي هسبريتين ، إريوديكتيول ، لوتولين ، كيرسيتين ، ونارينجين وكانت Luteolin و eriodictyol و quercetin و naringenin هي المكونات النشطة الأخرى الفعالة الموجودة في مسحوق Yinqiao التي تعمل ضد كورونا.