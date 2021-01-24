شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أصحاب المهن الأكثر تعرضا للإصابة بكورونا.. الديليفرى وعمال الشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أمريكية جديدة عن الوظائف التي تنطوي على أكبر مخاطر وفاة للعاملين فيها بفيروس كورونا، أبرزها الديلفرى و التعبئة والشحن، مطالبة السلطات الصحية بإعطائهم الأولوية للحصول على اللقاحات، وفقا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية.





أوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين يقومون بتشغيل آلات التعبئة والتغليف، يليهم عمال الزراعة والخبازين وعمال البناء والمصانع وعمال الشحن، هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بكورونا.

وقالت الدكتورة كيرستن بيبينز دومينجو نائبة عميد صحة السكان والمساواة الصحية في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، التى أعدت الدراسة: "العمل الأساسي لهؤلاء الأشخاص هو مكان محتمل لانتقال عدوى الفيروس التاجي ويجب معالجته من خلال التطبيق الصارم للأوامر الصحية في أماكن العمل وحماية العاملين بشكل شخصي، كما يجب أن يعطي الأولوية للعاملين فى التطعيم بلقاحات كوورنا للحد من الوفيات الناجمة عن الفيروس المستجد".

واعتمدت الدراسة على سجلات بوبلي في كاليفورنيا إجنورس، والتى تحتفظ ببيانات فيروس كورونا الخفية، واستندت إلى فحص شهادات الوفاة، ومن غير المستغرب تحديد العمال الأساسيين على أنهم عمال ذوو مخاطر عالية مع استمرار تفشي المرض في الولاية، خصوصا عمال الغذاء والمزارع الذين زادت معدلات وفياتهم بنسبة تبلغ 39٪. كما عانى عمال النقل والخدمات اللوجستية والشحن من زيادة بنسبة 28 ٪ في الوفيات.

وقال مؤلفو الدراسة: "على الرغم من أننا نتشدق كثيرًا بالعاملين الأساسيين من المهن الطبية، عندما ترى المهن الفعلية التي تصعد إلى أعلى القائمة على أنها معرضة لخطر أكبر بكثير وترتبط بالموت، فإن ذلك يعتبر بيانا صارخا بمن هو المعرض للخطر حقًا".