شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الهند للحد من انتشار السلالة البريطانية الجديدة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت السلطات الصحية بالهند خطة تستهدف الحد من إصابات السلالة الجديدة لفيروس كورونا، بعد أن وصل إجمالي عدد الهنود المصابين بالسلالة الجديدة إلى 150 شخصًا من إجمالى 14 ألفًا و849 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، حسب تصريح وزارة الصحة الاتحادية وفقا لما نشر بموقع thehealthsite.

وذكرت وزارة الصحة الاتحادية، أن سلالة كورونا الجديدة التي اجتاحت بريطانيا وأثرت على العديد من البلدان أكثر فتكًا من السلالة السابقة لفيروس كورونا، لكن المسئولين يقولون إن الناس لا يجب أن ينتابهم الشعور بالذعر ولكن يجب أن يظلوا يقظينن وملتزمين بكل الإجراءات الوقائية.





وأوضحت الوزارة أن السلطات الهندية علقت على جميع رحلات الطيران من وإلى المملكة المتحدة لتقييد السلالة الجديدة، ولكن على الرغم من الجهود المستمرة، لا تزال سلالة المملكة المتحدة تثير مخاوف الناس فى جميع أنحاء البلاد، فقد انخفض إجمالي عدد المسافرين من وإلى الهند من جميع الوجهات، خلال الأسابيع القليلة الماضية خوفًا من انتشار سلالة المملكة المتحدة بشكل أسرع أصبح مصدر قلق للكثيرين.

وقالت ريتشا سارين، استشارية أمراض الرئة وطب الرعاية الحرجة، بمستشفى فورتيس، فاسانت كونج الهندية: إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا هي من بين السلالات الغامضة من نفس العائلة التي ستظهر في المستقبل أسبابها، لذلك يجب إتباع إجراءات الوقاية من العدوى من هذه السلالات وتوخي اليقظة دائمًا والحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي، ونظافة اليدين وارتداء القناع.

يأتى تحذير الخبراء الهنود من السلالة الجديدة رغم بدء التحصين الشامل والتطعيم ضد الفيروس، ورغم أن الخبراء يرون أن اللقاحات تعمل ضد البديل الجديد لفيروس كورونا، أو على الأقل توقف زحفه، إلا أن النهج الصحيح للتعامل معه هو المراقبة المنتظمة للحالات الجديدة والبقاء في حالة تأهب، بالإضافة إلى إكمال عملية التطعيم في أقرب وقت ممكن للحد من انتشار الفيروس القاتل.

جدير بالذكر أن البديل البريطاني الجديد يحتوى على طفرات في البروتين الشائك الذي تستهدفه العديد من اللقاحات، ومع ذلك فإن اللقاحات تنتج أجسامًا مضادة ضد العديد من المناطق في بروتين سبايك، لذا فمن غير المرجح أن يؤدي تغيير واحد إلى جعل اللقاح أقل فعالية، كما يؤكد الدكتور تروبتي جيلادا، أخصائي الأمراض المعدية بمستشفى ماسينا فى مدينة مومباي الهندية.