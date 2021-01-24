إصابات كورونا في أمريكا تتخطى عتبة الـ25 مليونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوزت الولايات المتحدة رسمياً، الأحد، عتبة 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء انتشار الوباء.

وأحصت جامعة "جونز هوبكنز" المرجعية إصابة 25 مليوناً وثلاثة آلاف و695 شخصاً، لافتة إلى أن أكثر من 417 ألف شخص قضوا بـ"كوفيد-19" في البلاد.



وتعدّ الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضرراً من جراء الوباء.

وتشير بيانات مشروع "كوفيد تراكينج" إلى أن المتوسط الأسبوعي للإصابات الجديدة يسجل انخفاضاً بعد بلوغه ذروته في 12 يناير/كانون الثاني، إلا أن مسار الوفيات لم تطرأ عليه تغيرات.

وتتوقع مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها التي تكوّن مجتمعةً وكالة الصحة العامة الفيدرالية الرئيسية في الولايات المتحدة، بلوغ عدد الوفيات جرّاء الإصابات الوبائية ما بين 465 ألفاً و508 آلاف بحلول منتصف فبراير/شباط.

وأدرج الرئيس الأمريكي جو بايدن مكافحة الوباء في مقدم أولويات ولايته التي بدأت قبل أقلّ من أسبوع.

وكشفت إدارته، الخميس، خارطة طريق مفصّلة لمكافحة تفشي "كوفيد-19" تقوم أساساً على زيادة عمليات التلقيح في موازاة زيادة عدد الفحوص.

وتتطلع هذه الإدارة أيضاً إلى موافقة الكونجرس على صرف ما يقدّر بـ1.900 مليار دولار، تخصص عشرون ملياراً منها للقاحات وخمسون للفحوص.

وكان الرئيس الديموقراطي تعهد حقن مئة مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا المستجد في الأيام المئة الأولى من ولايته.

وتأمل السلطات الترخيص للقاحات جديدة في الأسابيع المقبلة، وخصوصا لقاح "جونسون اند جونسون" الذي يمنح بجرعة واحدة فقط.