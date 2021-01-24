شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول عملية لزراعة كتفين وذراعين فى فرنسا.. احتاجت 15 ساعة و12 جراحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أطباء فرنسيون، فى إجراء أول عملية في العالم لزرع ذراعين وكتفين لرجل أيسلندى، وذلك بعد 20 عاما من تعرضه لحادث فقد على إثره طرفيه، وقال الأطباء الفرنسيون الذين أشرفوا على العملية، إن الرجل بصحة جيدة ويتعافى بشكل جيد نسبيا، مؤكدين أنه توجد إشارات جدية جانبية بعد تسعة أيام من إجراء الجراحة الدقيقة له، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وخضع فليكس جريتارسون، من ايسلندا، لعملية جراحية بالغة التعقيد في مدينة ليون الفرنسية، في وقت سابق من يناير الجارى، وذلك بعد نحو عقدين تقريبا من تعرضه لحادث قوي، وكشف الأطباء أنهم يعتقدون أنه لن يواجه مشكلة في تحريك كتفيه وذراعيه، غير أنهم لا يستطيعون الجزم فيما يتعلق بمسألة تحريك اليدين.

وكان جريتارسون قد تعرّض لحادث عام 1998 عندما كان يعمل في مجاله كمهندس كهربائي، وصعقه التيار العالي أعلى عمود كهربائي، فوقع أرضاً على الجليد، ما تسبب له بأضرار بالغة.

وتطلب إجراء العملية غير المسبوقة مشاركة 12 جراحا بينما استغرقت العملية 15 ساعة.