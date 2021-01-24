شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تعرف على الفحوصات الدورية اللازمة للوقاية من المخاطر الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفحوصات الدورية من أهم الفحوصات التي تساعد في الاطمئنان على صحتك من وقت لآخر، وتشمل هذه الفحوصات ضغط الدم والكوليسترول، تساعد هذه الفحوصات على تحديد الأمراض أو الحالات التي لم يتم اكتشافها بعد وهدفها هو تشخيص الأمراض في وقت مبكر حتى يسهل علاجها، من خلال اطمن على نفسك نتعرف على أهمية هذه الفحوصات الدورية وأنواعها، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

ما هي اختبارات الفحص الصحي الدورية؟

يقدم الأطباء اختبارات الفحص الصحي للحالات الطبية بناءً على المعايير التالية:

-مشكلة صحية عامة.

- حال تأثيرها بشكل كبير على نوعية حياة الشخص ومتوسط ​​العمر المتوقع.

-حال مرور الشخص بمرحلة مبكرة من أى متلازمة لا يعاني خلالها الشخص من أعراض - ولكن خلال هذه المرحلة سيحسن الاكتشاف والعلاج النتائج طويلة المدى بشكل كبير.

فحص سرطان القولون والمستقيم

سرطان القولون والمستقيم، على سبيل المثال، هو حالة صحية تلبي المعايير المذكورة أعلاه تتطور معظم سرطانات القولون والمستقيم ببطء على مدى عدة سنوات ولكن قبل أن يتطور السرطان ، عادة ما يبدأ نمو الأنسجة أو الورم كسليلة غير سرطانية على البطانة الداخلية للقولون أو المستقيم.

لا تسبب هذه الأورام الحميدة عمومًا أي أعراض ، ولكنها تتطور أحيانًا إلى سرطان لذلك عندما يتم التعرف على الزائدة السرطانية السابقة للتسرطن من خلال فحص سرطان القولون وإزالتها ، فإن ذلك يمنع السرطان من التطور وليس له أي تأثير سلبي على صحة الشخص أو متوسط ​​العمر المتوقع.

ومع ذلك ، عندما يتطور سرطان القولون والمستقيم ويتم تشخيصه ، تتراوح مدة البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات من 6٪ إلى 74٪ ، اعتمادًا على مرحلة السرطان عند اكتشافه.

اختبارات الفحص الأخرى التي تحتاجها

بالإضافة إلى فحص سرطان القولون والمستقيم، يجب عليك التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول ما يلي:

-يوصى عادةً بفحص سرطان الثدي بالبدء بين سن 40 و 50 عامًا بتصوير الثدي بالأشعة السينية (باستثناء أولئك المعرضين لخطر كبير).

-يوصى بفحص سرطان عنق الرحم عن طريق اختبار عنق الرحم كل ثلاث سنوات بدءًا من سن 21 عامًا ، ويمكن استخدام مزيج من اختبار Pap واختبار فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) كل خمس سنوات في مكان ما بين سن 30 و 65 اختبار عنق الرحم وحده كل ثلاث سنوات.

-غالبًا ما يتم إجراء فحص سرطان الجلد بواسطة طبيب أمراض جلدية سيوصي طبيبك بهذا خاصةً إذا كانت بشرتك فاتحة وعرضة لأضرار أشعة الشمس، أو إذا كنت مصابًا بالفعل بسرطان الجلد. أثناء فحص الجلد ، سيفحص الطبيب جلدك بحثًا عن المناطق المصطبغة التي تبدو غير طبيعية في الحجم والشكل واللون والملمس - وسينظر إلى الشامات والوحمات لتحديد أيها تحتاج إلى مزيد من الفحص.

-كشخص بالغ ، يجب عليك أيضًا إجراء فحص دم بانتظام (سنويًا في معظم الحالات) لفحص ملف الدهون، وهو اختبار كوليسترول كامل يستخدم لقياس كمية الكوليسترول "الجيد" و "الضار" والدهون الثلاثية (نوع من الدهون) في دمك. يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

- يجب عليك أيضًا إجراء اختبار سكر الدم أثناء الصيام لفحص مرض السكري توصي فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية بالولايات المتحدة بفحص نسبة السكر في الدم غير الطبيعية ومرض السكري من النوع الثاني لدى البالغين فوق سن 45 ، أو الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة (وتكرار الاختبار كل ثلاث سنوات إذا كانت النتائج طبيعية).

قد يُنصح الأفراد المعرضون لخطر أكبر ، بما في ذلك أولئك الذين لديهم أفراد من العائلة مصابين بمرض السكري ، بالخضوع للفحص المبكر أو بشكل متكرر أكثر.

-فحص سرطان المبيض

يعد سرطان المبيض ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في أمراض النساء وخامس سبب رئيسي لوفيات السرطان لدى النساء في الولايات المتحدة.