شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية: نعكف على تصميم «مصر سات 2» بالتعاون مع الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد خليل العراقي، نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، أنه يجري العمل حاليا على تصميم القمر الصناعي (مصر سات ٢) بالتعاون مع الصين، والذي سيصنع بالكامل داخل مصر، وكذلك تصنيع أقمار تعليمية مثل قمر تدريب الجامعات المصرية وقمر الجامعات المصري الأول.وأن الدولة المصرية بدأت خطى ثابتة للعمل في مجال علوم الفضاء منذ ستينيات القرن الماضي، ونحن نحاول أن نشارك في تكنولوجيا علوم الفضاء.

وقال «العراقي» خلال ندوة بجامعة الفيوم، الأحد، إنه تكللت الجهود بإطلاق القمر المصري (إيجيبت سات ١) عام 2007، إلى أن صدر قرار إنشاء وكالة الفضاء المصرية عام 2018 كهيئة اقتصادية عامة تعمل على تحقيق استراتيجية مصر الفضائية وأهداف الأمن القومي، وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء، مشيرا إلى إسناد القيادة السياسية للوكالة وضع أهداف وبرنامج الفضاء الوطني لتحقيق رؤية التنمية المستدامة طبقا لتصنيفات الأمم المتحدة.

كما أشار إلى إنتاج الوكالة لعدة تصميمات عن طريق مهندسي الوكالة البالغ عددهم ٢٣٠ مهندسًا متخصصا في علوم وتكنولوجيا الفضاء، تشمل القمر الصناعي التعليمي والذي سيتم انتاج ٣٥ نسخة منه لتوزيعها على الجامعات وتتضمن نسخة لجامعة الفيوم.

كما أكد المهندس وسيم عيسى، مدير مشروع قمر تدريب الجامعات على حرص الوكالة على عمل علاقات استراتيجية بين الجامعات لإعداد جيل جديد مُلم بعلوم الفضاء، مشيرًا إلى تقديم الوكالة لتدريب صيفي لطلاب الجامعات المصرية خلال شهر يوليو، ويكون التسجيل متاحا على موقع الوكالة لطلاب الفرق النهائية بالأقسام المعنية بكليات الهندسة والحاسبات ونظم المعلومات والعلوم، وذلك للتعريف بمجال الفضاء والأقمار الصناعيةخلال فترة التدريب وتنفيذ عدد من المشاريع التنافسية بين الجامعات واختيار أفضل المشاريع لدعمها فنيا وتنفيذيا عن طريق الوكالة والجامعة.

كما تم فتح الحوار والمناقشة لعدد من الطلاب والحاضرين، حول أهداف هذه الندوة، ومدى فاعليتها، وكيفية الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة.