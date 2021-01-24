شكرا لقرائتكم خبر عن السر في علاج جيني.. دراسة جديدة تزف بشرى سارة لمرضى الشلل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى باحثون في جامعة الرور في مدينة بوخوم الألمانية، التي تعرف بجامعة النخبة، دراسة جديدة تزف نتائجها أملا بالنسبة إلى أكثر من 5 ملايين شخص يعانون من الشلل، على مستوى العالم.

أجريت الدراسة على الفئران لكونها تتشارك مع البشر في العديد من الخصائص الوراثية والسلوكية من خلال حقنها بعلاج جيني مبتكر، استطاعت الفئران المشلولة استعادة قدرتها على المشي مجددًا بعدما تم حقنها.

وفقًا لـ «سكاي نيوز» عربية، تمثل الدراسة الجديدة تمهيدا لتجريب العلاج الجديد على البشر، بعد استيفائه الشروط المتعارف عليها علميا.

أوضح العلماء الألمان إن فكرة العلاج تكمن ببساطة في تحفيز أعصاب الحبل الشوكي التالفة حتى تنتج نفسها من جديد من خلال استخدام بروتين يقوم بتوجيه الإشارات بين الخلايا«، موضحين أن الفئران التي تم تجريب الدواء عليها استعادت قدرتها على المشي في غضون أسابيع معدودة من الحقن.

وقال ديتمار فيشر قائد الفريق لـ «رويترز»: «حفز العلاج الجيني عدد قليل من الخلايا العصبية على تجديد نفسها في الدماغ والنخاع الشوكي في وقت واحد»، موضحًا أن نتيجة الدراسة تعد مفاجئة إذ أنها لم تحدث قبل ذلك أن يثبت علاج فاعليته في علاج الشلل النصفي.