بيروت - نادين محمد - من السهل اكتساب الوزن مقارنة بفقدانه، يكفي أن تأكلي الوجبات السريعة، اتباع نظام غذائي غير متوازن ولديك نظام حياة مضطرب. أما عملية إنقاص الوزن مهمة صعبة للكثير، تجبر على اتباع أنظمة غذائية معقدة واللجوء إلى تدريبات مكثفة، كما أنها تسبب للعديد صداعاً مؤلماً.

هل تريدين علاجاً طبيعياً عملياً وفعالاً لكي تخسري من وزنك بشكل صحي؟

نقترح عليك في هذا المقال مشروباً لذيذاً، أساسه القرفة والعسل لكي تحصلي على مرادك.

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الليمون والقرفة لفقدان الوزن في 10 أيام

خلافاً للاعتقاد الشائع، لا يكفي فقط أن تأكلي بشكل صحي ومتوازن لكي تحرقي دهون البطن، بل يجب أن يكون ذلك جزءاً من عملية أكثر شمولاً، بما في ذلك ممارسة الرياضة بشكل منتظم، الراحة والعادات الصحية الأخرى. ونتيجة لذلك، فإن هذا العلاج الطبيعي الذي أساسه القرفة والعسل سوف يساعدك ليس فقط على التخلص من دهون البطن، وإنما كذلك على اكتساب العديد من الفوائد لصحتك في حال قمت بتطبيق النصائح المذكورة أعلاه.

فوائد المكونات:

القرفة:

القرفة من التوابل اللذيذة المذاق التي يجب تضمينها في النظام الغذائي للحصول على معدة مسطحة. فوفقاً لدراسة نشرت في مجلة الأيض Metabolism ، القرفة فعالة في محاربة السمنة، حيث إن نتائج الأبحاث العلمية أثبتت أنه بفضل الدهيد (سينمالدهيد) الموجود في القرفة، فإن هذا التابل يعمل بشكل كبير على الخلايا المسؤولة عن تخزين الطاقة على شكل دهون في الجسم (الخلايا الشحمية)، كما أن القرفة تحفز عملية التمثيل الغذائي للدهون وذلك بزيادة درجة حرارة الجسم، الأمر الذي يدفع الجسم إلى حرق المزيد من الدهون في عملية الإحماء.

إضافة إلى ذلك، تشتهر القرفة بفائدتها في تنظيم وجود نسبة السكر في الدم، تعزيز الهضم السليم للمواد الغذائية ومنع تراكم المواد الدهنية عند مستوى البطن، كذلك هي فعالة في كبح الجوع وتحفيز الشعور بالشبع، وبالتالي سوف تجدين أنك تأكلين أقل من المعتاد وبهذا تفقدين الوزن بشكل صحي.

العسل والماء:

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من أجل نظام غذائي للتنحيف أو لكي تعمل أجهزة الجسم بشكل مثالي، من الضروري أن يحصل الجسم على ترطيب جيد، ولهذا السبب ننصح بشرب هذا المشروب في بداية الصباح.

العسل من السكريات السريعة، يكبح الشهية لفترة قصيرة، مناقضاً بذلك القرفة التي لها تأثير يدوم فترة أطول. وبناء عليه، فإن استخدامه قد يكون مفيداً لتحسين الأيض وعملية الهضم، كما أنه بديل جيد للسكر الأبيض وهو المكون الذي قد يؤثر على معدل السكر في الدم في حال الإفراط في تناوله، لذا، استهلاك العسل بكميات مساوية للسكر الأبيض يقلل حصتك من السعرات الحرارية، وبالتالي تقليل مخاطر زيادة وزنك.

علاج من أجل التخلص من الدهون الزائدة في البطن

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سوف تدركين أن المزيج المناسب من هذين المكونين يجعلك تشعرين بالرضا من خلال تحفيز عملية التمثيل الغذائي لديك، تحسين عملية الهضم وإعطائك الشعور بالشبع.

المكونات:

كوب من المياه المعدنية.

ملعقتان صغيرتان من العسل.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

قطرات من الليمون.

الطريقة:

ابدأي بغلي المياه المعدنية في وعاء.

أضيفي القرفة بعد ذلك واتركي المزيج يغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

اتركيه حتى يبرد، ثم أضيفي الليمون والعسل.

احرصي على أن تشربي كوباً من هذا المشروب كل يومن ويفضل على معدة فارغة مع التأكد من تحريكه جيداً.

سوف تلاحظين بعد 10 أيام أن دهون البطن لديك بدأت بالاختفاء شيئاً فشيئاً. يمكنك الاستمرار في شرب هذا المزيج إلى أن تحصلي على النتائج التي تريدينها شرط أن تحترمي الجرعات الموصى بها والانتباه إلى التحذيرات التالية:

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تحذير مهم:

تمنع منعاً باتاً النساء الحوامل والأشخاص المصابون بالسكري من شرب هذا المشروب، كذلك من يتناولون علاجات لأمراض القلب والأوعية الدموية أو القرحات أو في حالات الحساسية المرتبطة بالنحل أو حبوب اللقاح. وفي حال وجود شكوك بخصوص المشروب، لا تترددي باستشارة طبيبك.

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