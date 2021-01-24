شهر الميلاد يكشف المولود الذي يتمتع بجهاز مناعة اقوى

بيروت - نادين محمد - يمكن معرفة اسرار الصحة من خلال بعض الدلالات الجسدية مثل لون البشرة وبعض العلامات التي تظهر عليها وشكل العينين ولون بياضهما وشكل الأذنين وحالة الشعر. ويمكن كشف هذا ايضاً من خلال شهر الولادة. فهو يشير الى بعض نقاط القوة ونقاط الضعف في الجسم والى العادات الحياتية التي يجب اتباعها من اجل التخلص من الامراض. ولهذا يمكن الاعتماد عليه ايضاً لمعرفة اسرار الصحة والمولود الذي يتمتع بجهاز المناعة الاكثر قوة.



يناير

من اسرار الصحة التي يكشفها هذا الشهر احتمال المعاناة مع مرور الوقت من ارتفاع ضغط الدم وبعض الامراض الخطرة المرتبطة بالقلب والشرايين والرئتين. كما يدل على انه يمكن مواجهة مشاكل مثل النوع الثاني من السكري والسمنة. وعلى المستوى الصحي يعتبر الاكتئاب من ابرز المشاكل التي يمكن المعاناة منها وهو ما يعود تحديداً الى النقص في مستوى الفيتامين D.

فبراير

تدل الولادة خلال هذا الشهر الذي يعتبر الاكثر برودة في الكثير من البلدان على انه يمكن الاصابة بأمراض ترتبط بضعف الجهاز المناعي مثل الانفلونزا. وتعني ايضاً ضرورة العناية بالصحة من اجل منع الاصابة ببعض انواع السرطان وخصوصاً الثدي والمعدة.





مارس

يعتبر مواليد هذا الشهر من الاكثر عرضة لمواجهة مشاكل الصدر واضطرابات الوزن مثل البوليميا والانوريكسيا. كما انهم قد يعانون من مشاكل على مستوى صحة القلب ومن حساسية يسببها انتشار بذور اللقاح.

أبريل

من ابرز الامراض التي يمكن أن تصيب مواليد شهر أبريل تلك المرتبطة بالجهاز التنفسي والرئتين. كما يمكن ان يواجهوا مشاكل اخرى مثل أوجاع الحنجرة والتهابات القصبة الهوائية. ولهذا يجب الانتباه الى القيام بما يساعد على تقوية جهاز المناعة.

مايو

تكشف الولادة في هذا الشهر ايضاً بعض اسرار الصحة ومنها احتمال المعاناة من مشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم وحساسية الغلوتين. كما من الممكن الشعور بالاكتئاب في الكثير من اوقات السنة.

يونيو

يعاني مواليد يونيو غالباً من التوتر كما انهم يفتقرون الى الشهية. ومن الممكن ان يعانوا من مشكلة الانوريكسيا والسكري وامراض القلب.

يوليو

على المستوى النفسي يتمتع مولود هذا الشهر بالمزاج الحسن في الكثير من الأوقات. وترتبط المشاكل الصحية التي يمكن ان يعاني منها بأوجاع الاسنان واضطرابات الجهاز الهضمي في معظم الاحيان.

اغسطس

قد تدل الولادة في الشهر الثامن من السنة على احتمال المعاناة من مشاكل مثل التهاب الجفنين والربو. وفي المقابل يمكن ان تعني التمتع بصحة جيدة في معظم ايام السنة.

سبتمبر

من الممكن ان يعاني مواليد هذا الشهر من مشاكل واضطرابات مثل ارتفاع مستوى السكر في الدم . كما انهم اكثر عرضة من غيرهم للذبحة القلبية. ويمكن ان يصابوا بعسر الهضم ويواجهوا مشاكل الالتهابات في الجهاز التنفسي.



اكتوبر

على مواليد برج الميزان الانتباه الى انهم قد يعانون بسهولة من الكسور وهشاشة العظام وتسوس الاسنان. كما انهم من الاكثر عرضة لضيق التنفس وامراض صدرية اخرى.





نوفمبر

من ابرز الامراض التي يمكن ان تصيب مولود شهر نوفمبر التهابات القصبة الهوائية، العدوات الفيروسية، التهاب الجلد العصبي، ونقص التركيز. كما انه قد يعاني من السمنة والنوع الثاني من السكري.

ديسمبر

ترتبط الولادة في هذا الشهر ببعض اسرار الصحة وخصوصاً النفسية حيث يزداد احتمال المعاناة من نوبات الهلع والصداع النصفي الناتج عن الشعور بالضغط النفسي الحاد. ولهذا يجب الانتباه الى ضرورة الحد من التوتر بكل الوسائل الممكنة.

