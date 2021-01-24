48 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة.. جميعها من الخارج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت سنغافورة 48 إصابة جديدة بكورونا، الأحد، جميعها قادمة من الخارج، وتم وضعها في عزل منزلي لدى وصولها.

وقالت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي، إنه من بين الحالات الجديدة، 4 من المقيمين الدائمين في سنغافورة و10 من عمال المنازل الأجانب، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم الأحد.



وأضافت الوزارة أنه سيتم الكشف عن مزيد من المستجدات تلك الليلة، وليس هناك أي حالات محلية جديدة ولا في مهاجع العمال.

وحصيلة اليوم هي الأعلى بالنسبة للحالات القادمة من الخارج منذ 23 مارس/آذار العام الماضي، عندما تم تسجيل 48 حالة إصابة أخرى قادمة من الخارج.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في سنغافورة إلى 59 ألفا و308 حالات.

وكانت السلطات في سنغافورة قررت إرجاء إعادة فتح بعض النوادي الليلية وصالات الكاريوكي، حتى إشعار آخر.

ويأتي قرار السلطات السنغافورية، في محاولة منها للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن تم تسجيل زيادة في أعداد حالات الإصابة المجتمعية بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بالفيروس.