مصر تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سينوفارم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، الأحد، بدء حملة التطعيم ضد وباء "كوفيد-19" من أحد مستشفيات العزل بمحافظة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس.

وقالت زايد، في مؤتمر صحفي بثّه التلفزيون الرسمي: "أعلن تدشين الحملة القومية للتطعيم ضد كورونا"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وعددت الوزيرة المصرية الفئات المتلقية للجرعات بدءاً بالأطقم الطبية المواجهة للوباء، ثم الأطقم الطبية العادية يليهما كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة وصولاً إلى المواطنين العاديين.

وكان أول المتلقين لجرعة لقاح شركة "سينوفارم" الصينية من الأطقم الطبية المواجهة للوباء، مدير مستشفى "أبو خليفة" في الإسماعيلية وأحد الممرضين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن، السبت، أن مصر ستبدأ الأحد حملة التطعيم باستخدام اللقاح الصيني.

ووصلت أول شحنة من اللقاح إلى مصر في ديسمبر/كانون الأول وشملت 50 ألف جرعة.

وتقول الشركة المنتجة للقاح إنه فعال بنسبة 79% ضد فيروس كورونا المستجد.

ويعتمد هذا اللقاح، بحسب زايد، على حقن الشخص بجرعة تحمل فيروس كورونا نفسه بعد تعطيله للعمل كجسم مضاد.

وقالت إن هناك 3 لقاحات أخرى في طور التسجيل، من دون أن تسميها.

وأوضحت زايد أن مصر تعاقدت على 40 مليون جرعة لقاح عبر تحالف "غافي" للقاحات والتحصين، بهدف تطعيم بقية الأطقم الطبية خلال الربع الأول من العام.

وأضافت أنه تم التعاقد مع شركتين، بدون تسميتهما، لتسلم 40 مليون جرعة لقاح من كل منهما.

وكانت زايد من أول الخاضعين للتجارب السريرية للقاح الصيني في أواخر العام الماضي.

وسجلت مصر أكثر من 160 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها أكثر من 8900 وفاة.

وحذر مسؤولون صحيون من أن معدل الفحوص المنخفض يعني أن عدد الإصابات الحقيقي قد يكون أعلى بـ10 مرات على الأقل.