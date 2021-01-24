صحة ورشاقة

الإمارات تقدم 2.4 مليون جرعة من لقاح كورونا

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات تقديم 60,991 جرعة لقاح "كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الأحد 2,487,784 جرعة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن معدل توزيع اللقاح بلغ 25.15 جرعة لكل 100 شخص.

لتجنب .. ممنوع الكلام واستخدام الهاتف في مترو فرنسا

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على .

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا