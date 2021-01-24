الإمارات تقدم 2.4 مليون جرعة من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات تقديم 60,991 جرعة لقاح "كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الأحد 2,487,784 جرعة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن معدل توزيع اللقاح بلغ 25.15 جرعة لكل 100 شخص.

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يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد.