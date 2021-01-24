شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ سموم: الفراولة لا تسبب التسمم ولا الحساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد وفاة نادية شافع، شقيقة الفنان الراحل سناء شافع، وذلك بعد مرورها بأزمة صحية ناتجة عن تسمم بسبب تناول الفراولة، قالت الدكتورة هبة يوسف رئيس قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بطب بورسعيد، إن الفراولة نوع من أنواع الفواكه التي لا تسبب التسمم في حد ذاتها، حيث إننا جميعا نتناولها، لكنها قد تسبب التسمم في حالات معينة إذا كانت مرشوشة بمادة كيماوية سامة مثل المبيدات العضوية الفوسفاتية بجرعات كبيرة بدون غسلها.

هل الفراولة تسبب التسمم ؟

وقالت إن التسمم بالفراولة أيضًا عندما يكون عليها جراثيم ميكروبية مثل البكتيريا أو الفيروسات التي تسبب التسمم الغذائي، وهى أنواع كثيرة منها، وتكون نتيجة عدم حفظها وتخزينها بطريقة صحيحة أو أن تكون خارج الثلاجة فيحدث لها تخمر يؤدى إلى نمو البكتيريا، والفيروسات، والفطريات السامة، أما الحساسية التي تحدث من الفراولة فهى حساسية يمكن التحكم فيها بأخذ أدوية مضادة للحساسية أو الامتناع عن تناول الفراولة، ولكنها ليست من النوع الخطير "فرط الحساسية" التي تسببه بعض الأدوية التي تؤخذ بدون عمل اختبار حساسية قبل إعطائها بالحقن الوريدى أو العضلى، أما الفراولة فهى بريئة من التسمم وكلنا نتناولها.



الفراولة بريئة

وتنصح عند شراء أى نوع من أنواع الفاكهة أن تكون من مصادر موثوق فيها، وغسلها جيدًا قبل تناولها وذلك بنقعها في الماء مزود إليه ربع كوب من الخل لمدة ربع ساعة ثم شطفها، وتوضع في الفريزر لمدة 5 دقائق قبل تناولها لضمان قتل أى بكتيريا أو فيروسات عليها.

وكانت ندى بسيوني قد كشفت صباح يوم الجمعة، عن وفاة نادية شافع، شقيقة طليقها الفنان سناء شافع إثر تعرضها لأزمة صحية بسبب الفراولة.

من ناحية أخرى، رحل سناء شافع في أغسطس الماضي عن عمر يناهز 77 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان القدير سناء شافع توفى منذ 5 أشهر تحديدا فى شهر أغسطس الماضى، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما، حيث تدهورت الحالة الصحية له داخل إحدى المستشفيات في أيامه الأخيرة.

يذكر أن الفنان سناء شافع ممثل ومخرج مسرحى وأستاذ أكاديمى، ولد فى قرية موشا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر عام 1943 وانتقل إلى القاهرة وعمره 8 سنوات مع والده الذى كان من علماء الأزهر الشريف، جذبه الفن والتحق بفرق الهواه بشارع عماد الدين إلى أن سار بمشوار الدراسة الأكاديمية حتى تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية وعمل مدرسًا به إلى أن أصبح عميدا للمعهد، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح أخرج مسرحية (دون كيشوت) عام 1975 وغيرها وقدم العديد من الأدوار السينمائية والتليفزيونية البارزة.