شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الطبية البريطانية تحذر من تأخير الجرعة الثانية للقاح فايزر 12 أسبوعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر كبار الأطباء بالجمعية الطبية البريطانية من قرار المملكة المتحدة بالانتظار لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا قبل إعطاء الناس جرعتهم الثانية من لقاح فيروس كورونا فايزر- بايونتيك Pfizer / BioNTech وقالوا إن هذا القرار يجب إلغاؤه ويجب إعطاء الجرعات في الموعد الذى حددته الشركة المصنعة، ما أعاد إشعال الجدل حول إستراتيجية التلقيح غير التقليدية للحكومة البريطانية.

وبحسب شبكة "CNN" الأمريكية تعطي بريطانيا الأولوية لإعطاء المزيد من مواطنيها الأكثر عرضة للخطر جرعة أولى من اللقاح، وتؤخر مواعيد الجرعة الثانية لكن القرار نوقش في المجتمع الطبي، وحث رئيس الجمعية الطبية البريطانية (BMA) الوزراء على اتباع "أفضل الممارسات" وخفض وقت الانتظار إلى 6 أسابيع للقاح الذي طورته شركتا Pfizer وBioNTech.

وتوصي شركة Pfizer / BioNTech بأن يتم أخذ الجرعة الثانية بعد 21 يومًا من الجرعة الأولى، وقد ذكرت أنه لا توجد بيانات تدعم مسافة بين الجرعات 12 أسبوعًا.





وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية البريطانية الدكتور تشاند ناجبول لـ"بي بي سي": "ما نقوله هو أن المملكة المتحدة يجب أن تتبنى أفضل الممارسات على أساس الرأي المهني الدولي.. أرسلت المنظمة خطابًا إلى كبير المسئولين الطبيين في المملكة المتحدة كريس ويتي، تحذره من تأخير الجرعة الثانية".

وأضاف ناجبول: "تواجه معظم دول العالم تحديات مماثلة لتلك التي تواجهها المملكة المتحدة، من حيث محدودية إمدادات اللقاح والرغبة أيضًا في حماية سكانها إلى أقصى حد لكن لم تتبنى أي دولة أخرى نهج المملكة المتحدة."

في بيان لشبكة CNN، قال متحدث باسم الجمعية الطبية البريطانية إن الرسالة تبلغ كريس ويتي "بالقلق المتزايد من مهنة الطب بشأن تأخير الجرعة الثانية من لقاح Pfizer-BioNTech حيث أصبحت استراتيجية المملكة المتحدة معزولة بشكل متزايد عن العديد من البلدان الأخرى."

وقالت إنها تشعر بالقلق أيضًا بشأن توفر اللقاح في الأسابيع المقبلة، قائلة إن أعضاءها يشعرون أنه "نظرًا لعدم إمكانية التنبؤ بالإمدادات، قد لا تكون هناك أي ضمانات بأن الجرعات الثانية من لقاح فايزر ستكون متاحة في غضون 12 أسبوعًا."

وقالوا إن "الجمعية تحث (كبير المسؤولين الطبيين) على مراجعة الوضع الحالي للمملكة المتحدة للجرعات الثانية بشكل عاجل بعد 12 أسبوعًا".

تقوم بريطانيا بتلقيح مواطنيها بواحد من أسرع المعدلات في العالم، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى استراتيجية الجرعات المنتشرة.

تلقى أكثر من 5 ملايين بريطاني جرعة واحدة على الأقل من لقاح Pfizer أو لقاح Oxford / AstraZeneca ، ويتلقى أكثر من 400 ألف شخص حقنة اللقاح يوميًا.

ودافعت إيفون دويل، المديرة الطبية للصحة العامة في إنجلترا، عن الخطة ، وقالت لبي بي سي يوم السبت إنه من الضروري السيطرة على الفيروس، مضيفة : "كلما زاد عدد الأشخاص المحميين من هذا الفيروس ، قلت الفرصة المتاحة له للسيطرة. حماية المزيد من الناس هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".

لقاح Pfizer / BioNTech يتم استخدامه في المملكة المتحدة منذ أوائل ديسمبر، عندما أصبحت أول دولة في العالم توافق عليه.

وعندما أعلنت بريطانيا عن خططها لأول مرة، قالت شركة فايزر إنها ليس لديها بيانات تثبت أن جرعة واحدة فقط من لقاحها ستوفر الحماية من المرض بعد أكثر من 21 يومًا.

وقالت فايزر في بيان الشهر الماضي: "صُممت دراسة المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة Pfizer و BioNTech لتقييم سلامة اللقاح وفعاليته بعد جدول بجرعتين ، مفصولة 21 يومًا لكن لا توجد بيانات تثبت أن الحماية بعد الجرعة الأولى تستمر بعد 21 يومًا."