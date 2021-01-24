أبوظبي تعتمد 3 فحوصات جديدة لتشخيص كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتمدت دائرة الصحة بأبوظبي 3 أنواع فحص جديدة يمكن استخدامها لتشخيص حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وسيتم استخدام هذه الأنواع الجديدة من الفحوصات في أقسام الطوارئ أو مراكز الرعاية العاجلة التابعة للمنشآت الصحية في الإمارة حيث تعتمد الفحوصات الجديدة على سرعة الحصول على النتائج وتوفر الوقت على الأطباء وتساعدهم على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن الرعاية الصحية الواجب تقديمها للمرضى.

وأوضحت الدائرة أنها اعتمدت 3 فحوصات جديدة تتضمن فحص "مولدات المضاد السريعة" وفحص RT-LAMP وفحص اللعاب الذي يمكن استخدامه في المنشآت الصحية للأطفال في حال لم يكن الحصول على مسحة الأنف ممكناً.

ويتم فحص "مولدات المضاد السريعة" عن طريق الحصول على مسحة من الأنف للكشف عن الأجسام المضادة التي ينتجها فيروس كوفيد-19 في جسم المريض والتي تكون موسومة بصبغة من الممكن قياس كميتها وبالتالي تحديد الإصابة من عدمها في مدة لاتتجاوز 20 دقيقة.

أما فحص RT-LAMP الجيني فيتميز بقدرته على الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس في وقت قصير جداً مقارنة بفحص الـPCR المتعارف عليه حيث يتم الفحص عن طريق الحصول على مسحة من الأنف ليتم وضعها تحت ظروف متساوية الحرارة مما يساعد في الحصول على النتائج في مدة زمنية قصيرة لا تتعدى ساعة واحدة فقط.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة بأبوظبي: "نكرس في دائرة الصحة أبوظبي جهودنا الرامية من أجل تسخير جميع الإمكانيات ليواصل القطاع الصحي في الإمارة تقديم خدمات صحية طارئة تتسم بالجودة والسلامة وتلبي جميع احتياجات أفراد المجتمع وقد تم اعتماد مجموعة من الفحوصات لتشخيص فيروس كوفيد-19 في أقسام الطوارئ المنتشرة في الإمارة بناء على التحديثات العالمية وآخر التطورات العلمية في الكشف عن الفيروس".