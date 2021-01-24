تراجع وفيات وإصابات كورونا في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، تراجع حالات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في تقريرها، الأحد، تسجيل حالة وفاة واحدة و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 315 حالة في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت أن الحالات الجديدة سجلت بعد إجراء 2137 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يعني أن نسبة الإصابات تقل عن 9 % من الفحوصات، بعد أن كانت تزيد عن 35 %.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية؛ فإن إجمالي المصابين بلغ 49644، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 5170 حالة، بينما إجمالي المتعافين بلغ 43966 حالة.





ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 508 حالات وفاة، فيما وصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 139، وارتفع إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة إلى 68.

وعزا الدكتور مجدي ضهير مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة تراجع الإصابات إلى الإجراءات الوقائية المتخذة للتعامل ومتابعة تطورات (كوفيد 19).

وأفاد ضهير بأن دائرة الطب الوقائي اتخذت إجراءات متعددة في مواجهة الفيروس منها العزل الصحي للمسافرين في مراكز الحجر والعزل المنزلي للمصابين والمخالطين، ومتابعة مراكز العزل الصحي حسب البروتوكولات المتاحة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للعينات التي تم سحبها بلغ (202.757) عينة خلال العام الماضي 2020.







وأكد أهمية الدور المتكامل الذي تقوم به دائرة الطب الوقائي بالعمل على مدار الأسبوع من خلال فريق الاستجابة لمتابعة جمع العينات، والذين يواصلون الليل بالنهار في إجراء مسوحات وسحب عينات، والانتشار بالميدان، والعمل عن كثب، وتعريض أنفسهم لخطر الإصابة بالفيروس.

