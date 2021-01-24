صحة ورشاقة

26 وفاة و1148 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، ارتفاع إصابات بتسجيل 1148 إصابة جديدة و26 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1298 حالة، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 519 إصابة و1071 حالة شفاء، و8 حالات وفاة. 

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 113 ألفًا و688 شخصًا، بينهم 19 ألفًا و675 حالة نشطة، في حين ارتفع عدد الوفيات لـ1763 شخصًا. 

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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