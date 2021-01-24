بعد أيام من تنصيب بايدن.. تحرك أمريكي قد يغضب الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، دخول حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" بحر الصين الجنوبي، بعد أيام من تنصيب الرئيس جو بايدن.

وذكرت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادي في بيان، أن المجموعة الهجومية دخلت بحر الصين الجنوبي أمس السبت.

وأضاف أنها دخلت الممر المائي، الذي تطالب الصين بالسيادة على جزء كبير منه، لإجراء عمليات روتينية "لضمان حرية البحار وبناء شراكات تعزز الأمن البحري".

وكان أنتوني بلينكن مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية الأمريكية، قد قال خلال جلسة التصديق على توليه الحقيبة في مجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي، إنه "لا يوجد شك" في أن الصين تمثل التحدي الأخطر أمام واشنطن مقارنة بأي بلد آخر.

وجاء في بيان الجيش الأمريكي أن حاملة الطائرات تبحر برفقة طراد الصواريخ الموجهة بانكر هيل، والمدمرتين راسل وجون فين المسلحتين بصواريخ موجهة، في خطوة قد تثير غضب بكين.