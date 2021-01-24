شكرا لقرائتكم خبر عن فوكس نيوز: وفاة أمريكي بعد تلقي الجرعة الأولى من لقاح موديرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب شرطة مقاطعة بلاسر بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفاة مواطن أمريكى بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا، وهو فى الأصل مصاب بالفيروس منذ أواخر ديسمبر الماضى، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وقال مكتب الشرطة فى المقاطعة: هناك العديد من الوكالات المحلية والولائية والفيدرالية تحقق بنشاط في هذه القضية، وأي تقارير حول سبب الوفاة سابقة لأوانها، في انتظار نتيجة التحقيق، ومن غير الواضح ما إذا كان الفرد قد تلقى لقاح موديرنا أو فايزر، ولكن مصادر صحية تشير إلى تلقيه لقاح موديرنا.

كتبت وزارة الصحة في كاليفورنيا: بينما لا يوجد لقاح أو إجراء طبي بدون مخاطر، فإن خطر حدوث رد فعل سلبي خطير ضئيل للغاية، بينما توجد بيانات أقل عن التفاعلات العكسية المتعلقة بلقاح موديرنا، ويظهر لقاح مشابه أن المعدل المتوقع للحساسية المفرطة هو 1 في كل عشرة آلاف 100000 تقريبا.

جدير بالذكر أن الآثار الجانبية الخفيفة للقاحات، ومنها التعب والصداع والقشعريرة والحمى، ولكن هذه "علامات طبيعية على أن جسمك يبني الحماية" ويجب أن تختفي في غضون أيام قليلة، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

تم توزيع 41411550 جرعة وتم إعطاء 20537990 جرعة على مستوى البلاد في كاليفورنيا، تم توزيع ما يقرب من 5 ملايين جرعة وتم إعطاء 2،008،220 جرعة.

جدير بالذكر أن ردود الفعل السلبية للقاح لا تزال نادرة، يستمر فيروس كورونا في تدمير ولاية كاليفورنيا وبقية العالم، وتوفي حوالي 423 شخصًا يوميًا في المتوسط في كاليفورنيا بسبب فيروس كورونا خلال الشهر الماضي، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز. وسجلت الولاية 36362 حالة وفاة وأكثر من 3 ملايين حالة إصابة منذ اندلاع الجائحة لأول مرة.