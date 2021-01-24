أسرار صحية تكشفها حالة الشعر في جسم الإنسان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 12:09 مساءً - منذ 58 دقيقة

نشرت مجلة ”هيلث سايت“ تقريرا اكدت خلاله ان شعر الجسم قد يبوح بأسرار تؤثر على صحتك بشكل عام.

وذكر التقرير أنه عندما يتغير تكوين شعر جسمك فجأة، فإن ذلك يكون بمثابة إشارة إلى خلل قد تعاني منه في مكان ما بالجسم، وفقا لدراسات في هذا الشأن.

يعد هرمون الأندروجين الذي يُعرف بأنه هرمون الذكورة، سببا رئيسا في نمو شعر الجسم، سواء للذكور أو الإناث، تؤدي الزيادة المفاجئة في هذا الهرمون بجسم الأنثى إلى نمو شعرها بشكل يتطابق مع ما يحدث للذكور.

أيضا، في حال انخفاض مستوى هرمون الأستروجين خلال انقطاع الطمث، وارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون، فإن ذلك قد يؤدي إلى ترقق الشعر وتساقطه لدى المرأة، في حين يكون شعر الوجه ذا ملمس خشن.

لديك نقص بالحديد

هل لاحظت تساقطا غزيرا لشعرك؟، يمكن أن يشير ذلك لمرض فقر الدم أو نقص الحديد في الدم، عند عدم كفاية مخزون الحديد في جسمك، تصبح غير قادر على إنتاج الهيموغلوبين في الدم، وهو عامل أساس لنمو وإصلاح الخلايا، كما أنه مسؤول عن تحفيز نمو الشعر.

الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض

تعد متلازمة تكيس المبيض اختلالا هرمونيا مؤثرا، وفي هذا السياق، ربطت الأبحاث بين تكيس المبايض وزيادة الوزن بسبب التغيرات الهرمونية، من شأن ذلك أن يؤدي إلى أعراض متعددة، مثل دورة شهرية غير منتظمة، وحب الشباب، وترقق الشعر، ومعاناة النساء من الشعر الكثيف على الوجه والذقن وأجزاء أخرى.

كسل الغدة الدرقية

تفرز الغدة الدرقية هرمونات تساعد على التحكم في طاقة الجسم، وعند توقف الغدة عن عملها تحدث مشاكل مثل: تساقط الشعر، لذا عند فقدان شعر الحاجبين، افحص مستويات الغدة الدرقية.

مشاكل المناعة الذاتية

قد يرجع التغيير في شعر جسمك لمشاكل مناعة، إذ يبدأ جهازك المناعي بمهاجمة بصيلات الشعر، لتبدأ بفقدها فورا، تاركة خلفها بقعا دائرية بفروة الرأس والحاجبين والرموش.

في بعض الأحيان، قد تؤكد هذه التغييرات وجود مرض كامن، لكن في الوقت نفسه قد تكون جزءا من وضع طبيعي وإعادة نمو، وذلك بحسب “ارم نيوز”.