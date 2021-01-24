سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 24 يناير 2021.. الأخضر يتراجع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، اليوم الأحد 24 يناير 2021، لدى تعاملات السوق السوداء على نحو طفيف.

وسجل سعر الدولار في السودان 298 جنيها لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بحسب وسائل إعلام محلية.

واستقر سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وطبق السودان، الجمعة، زيادات جديدة على أسعار الوقود ضمن خطوة تقول الحكومة إنها تستهدف التماشي مع السعر العالمي الحر.

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وشملت الزيادات الجديدة أسعار البنزين والكيروسين، وقد دخلت الزيادة بالفعل حيز التنفيذ في محطات الوقود.

وبهذا التعديل يرتفع سعر جالون البنزين من 544.5 جنيه إلى 571.5 جنيه،و الجازاويل من 504 جنيهات إلى 517.5 جنيه سوداني.

سعر اليورو والإسترليني

وفي البنك المركزي، بقي سعر اليورو عند مستوى 66.70 جنيه للشراء و67.04 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي السوداني عند 75.23 جنيه للشراء و75.61 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، بلغ سعر اليورو عند 343 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق السوداء عند 367 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفي البنك المركزي، بقي سعر الريال السعودي عند 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي لدى المركزي السوداني عند 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي السوداني 181.39 جنيه للشراء و182.30 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 77 جنيها.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في السوق غير الرسمية عند 78.20 جنيه.

وسجل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء 753 جنيها.

ونفى بنك السودان المركزي إصدره أي قرار أو توجيه بتحديد سقف للسحب النقدي من حسابات العملاء بالمصارف.

وأكدالمركزي أن كل ما يتم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي في هذا الشأن محض شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.

وقال إن وضع السيولة والأوراق النقدية بالمصارف جيد جداً، كما أن عمليات السحب والإيداع بالمصارف تسير بصورتها الطبيعية.