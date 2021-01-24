شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح صحية بعد تناول الأطعمة الدسمة عالية الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الكوليسترول السبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية في جميع أنحاء العالم، الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول مثل البيتزا والبرجر مليئة أيضًا بالأحماض الدهنية المشبعة، مما يضاعف من خطر الإصابة بأمراض القلب إلى جانب أمراض أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، إلا أن أشياء التي يجب القيام بها وتجنبها بعد تناول الأطعمة عالية الكوليسترول سيساعدك هذا على تقليل آثارها الضارة والحصول على الفوائد الغذائية أيضًا، وفقا لموقع boldsky وهى:

نصائح بعد تناول وجبة دسمةاشرب الماء الفاتر

توازن الميكروبات المعوية أمر حيوي للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وتشير إحدى الدراسات إلى أن شرب الماء الدافئ يظهر تأثيرا إيجابيًا على نمو الميكروبات المعوية، والتي بدورها يمكن أن تساعد في هضم الأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول، دون الإخلال بصحة الجهاز الهضمي.



الماء فلتر

حرق بعض السعرات الحرارية

بعد تناول وجبة غنية بالكوليسترول، يمكن لحوالي ثلاثين دقيقة من المشي أو صعود السلالم أو أي شكل من أشكال الأنشطة البدنية أن يحسن أداء المعدة ويساعد على الهضم، قد يساعد أيضا في الحفاظ على وزن جسمك تحت السيطرة.



حرق بعض السعرات الحرارية

مشروبات التخلص من السموم

تعتبر مشروبات التخلص من السموم طريقة ممتازة لتطهير نظامك، والتخلص من السموم الضارة، وتعزيز المناعة، وتحسين مستويات الطاقة، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، يمكنك تحضير المشروبات عن طريق خلط الماء بالليمون والزنجبيل والخيار والنعناع والبرتقال والليمون أو التفاح والقرفة.



مشروبات التخلص من السموم

تناول أطعمه غنيه بالبروبيوتيك

البروبيوتيك هي كائنات حية تساعد في دعم بكتيريا الأمعاء والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، تحتوي الأطعمة مثل الزبادي والكفير على البروبيوتيك بشكل طبيعي، على الرغم من أنه ينصح بتناول البروبيوتيك قبل أو أثناء الوجبة لتأثيرها الأفضل على المعدة والأمعاء، إلا أنه يمكن تناولها في أي وقت بغض النظر عن مواعيد الوجبات للحصول على تأثير إيجابي.





احصل على وجبة غنيه بالفواكه والخضروات

بعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، انتقل إلى نظام غذائي صحي مع الكثير من الخضار والفواكه والبقوليات والمكسرات والبذور، إنها أفضل طريقة لخفض مستويات الكوليسترول وتحسين ملف الدهون لهذا السبب، ومن الأفضل التخطيط للوجبة مسبقًا لتجنب تناول الأطعمة السريعة على الفور.



للوجبة بالفواكه والخضروات

الحصول على وقت كافى من النوم

على الرغم من عدم اقتراح الذهاب إلى الفراش مباشرة بعد تناول الوجبة، تقول إحدى الدراسات أن النوم غير الكافي يؤدي إلى تغييرات على مستوى الجينات في المسارات التي تشارك في استقلاب الكوليسترول لذلك ، فإن النوم السليم أمر لا بد منه للصحة العامة ، وخاصة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.