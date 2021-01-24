شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يهدد صحتك الجنسية.. يخفض معدلات الخصوبة ويصيبك بضعف الانتصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت دراسة بريطانية نشرت في مجلة علم الأحياء المفتوح Open Biolog، عن الآثار المدمرة التي يسببها فيروس كورونا على الجهاز التناسلى للرجل بعد التعافى من الإصابة، حيث يؤثر على معدلات الخصوبة للذكور وتغيير شكل الحيوانات المنوية، طبقًا لما ورد في صحيفة الديلى ستار.

أوضح الباحثون بالدراسة أن فيروس كورونا يمكن أن يشكل تهديدًا على إمطانيات الخصوبة لدى الذكور والأزواج الذين يأملون في إنجاب أطفال، ما يهدد الجنس البشرى بشكل عام، خاصة في ظل الدراسات التي تؤكد أن الجهاز التناسلي الذكري هو هدف محتمل للعدوى الفيروسية.



فيروس كورونا يهدد صحتك الجنسية

وتوصلت الدراسة إلى أن العدوى الفيروسية لكورونا تستهدف الرجال أكثر من النساء خاصة في سن الإنجاب، بعد أن أشارت التقارير الأولى إلى إمكانية انتقال العدوى عبر الاتصال الجنسى، ما قد يسبب في مضاعفات خطيرة لدى الأزواج المصابين.

وحدد الباحثون أربع طرق رئيسية يمكن أن يؤثر بها الفيروس التاجى على خصوبة الذكور، حيث كشف الباحثون عن وجود مستقبلات ACE2 (نقطة الدخول المفضلة لفيروس كورونا) في الخصيتين ما يجعل الخلايا التناسلية الذكرية هدفًا محتملاً للعدوى.

وأوضحت الدراسة أن العدوى الفيروسية تستنزف خلايا Leydig و Sertoli في الجسم وتتلفها، وكلتا الخلايا تلعب دورًا مهما للصحة الإنجابية وإنتاج الحيوانات المنوية.

وقالت الدراسة إن العدو قد ينتج عنها التهابات ما يتسبب في تلف دائم في الأنسجة التناسلية، وقد يؤدي الالتهاب حول القلب أيضًا إلى منع أو تقليل إمداد الدم إلى القضيب، ما يعني ضعف الانتصاب.

وأظهرت الدراسة أيضًا عن التهاب الخصية الكلى المعروف باسم التهاب الخصية، ولكن يمكن أن يحدث عندما يتفوق الجهاز المناعي ويمكن أن يتسبب في تلف دائم للجهاز التناسلي.

وأشارت الدراسة إلى أن التأثيرات الالتهابية الناتجة عن العدوى الفيروسية في أنسجة الخصية والبربخ لديها القدرة على تعطيل عملية تكوين الحيوانات المنوية وتعريض حياة خلايا الحيوانات المنوية للخطر بشكل أكبر، كما يضر الفيروس من خصوبة الرجال هي الالتهاب على مستوى النظام الذي يخرج مستويات الهرمون منه.