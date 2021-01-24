شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد النوم الجيد للمناعة ووظائف الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم الجيد ضروري للصحة العامة ووظائف جسم الإنسان والصحة العقلية الجيدة، ويمكن أن يؤثر عدم الحصول على قسط كاف من النوم على صحتك بطرق بعيدة المدى ومدهشة، في هذه الأوقات بينما ينتشر فيروس كورونا، يتم الحديث كثيرا عن المناعة، بينما يظل الحرمان من النوم أحد الأسباب المهمة لانخفاض المناعة التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج سيئة من الإصابة بفيروس كورونا، كما النوم يريح الخلايا ويزيل السموم من الجسم ويساعد جهاز المناعة ويعيد طاقة العضلات، وقد نشرت شبكة تايمز ناو الهندية – timesnownews تقريرا حول أهمية النوم الجيد واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام ، وكيف يمكن أن يؤثر قلة النوم على وظائف وأنظمة معينة في الجسم.

أفضل وقت للنوم:

وفقا لجمعية القلب الأمريكية، يوصى بنوم 6 إلى 8 ساعات يوميًا، كما أن الحرمان من النوم هو أحد الأسباب المهمة لانخفاض المناعة التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج سيئة من الإصابة بفيروس كورونا، كما أن ضعف المناعة يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية.

كما أن النوم يريح الخلايا ويزيل السموم من الجسم ويساعد جهاز المناعة ويعيد طاقة العضلات.

خطورة الحرمان من النوم

قال الدكتور في موهان، رئيس مجلس إدارة ورئيس قسم أمراض السكر بمركز دكتور موهان التخصصي لمرض السكري في الهند، إن الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى قلة التركيز، والاكتئاب، والسمنة، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وحتى النوبات القلبية.

فوائد النوم

قال الدكتور جيوترمايا داش ، استشاري طب القلب مستشفى فورتيس في الهند إن هناك بعض الممارسات البسيطة التي يمكن أن تساعد المريض على تحسين أنماط نومه، منها ممارسة الرياضة وتجنب الإفراط في تناول الكافيين وتجنب الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.