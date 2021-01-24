عصير "عنب الثعلب".. وصفة "سحرية" للمناعة والتخلص من السموم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتبر عنب الثعلب الهندي من النباتات ذات الفوائد الصحية الكبيرة لجسم الإنسان، حيث يحتوي على العديد من المواد الغذائية والفيتامينات.

وتتحدث أغلب المجلات المتخصصة بالغذاء عن مشروب سحري هندي فريد، حيث يقوم المواطنون بتحضير عصير طازج ومفيد جدا خلال 5 دقائق فقط بهدف تقديمه لأفراد العائلة.



وعنب الثعلب الهندي غني بالفيتامينات مثل فيتامين "سي" وفيتامين "بي" بالإضافة إلى الحديد والزنك والمنجنيز والفوسفور وغيرها الكثير، كما أنه غني بمضادات الأكسدة والمركبات العضوية وهو قليل بالسعرات الحرارية والدهون.

ونشرت مجلة "whiskaffair" وصفة هندية وصفتها بـ"السحرية" بهدف التخلص من السموم وإنعاش الجسم وتغذيته، من خلال طريقة بسيطة جدا تستغرق أقل من 5 دقائق.

وبحسب المجلة، يجب طحن عنب الثعلب ومزجه بالزنجبيل والماء مع إضافة قليل من الملح، وستكون الجرعة السحرية جاهزة في أقل من 5 دقائق.

وأشارت إلى أن هذا المشروب يزيل السموم، لكنه يتمتع بطعم غير جاذب للبعض، لكن يجب محاولة أخذ جرعة منه لأن "مقدار الفوائد التي يحتوي عليها يستحق ذلك".

ونصحت المجلة بعد الإكثار من هذا المشروب لأن له آثارا جانبية أيضا، لذلك يجب تناوله بشكل معتدل.

ويعتبر عنب الثعلب أو الكشمش الشائك أو الثُّلْثُلَانُ من النباتات واسمه العلمي"Ribes uva-crispa" وهو من جنس الكشمش من الفصيلة الكشمشية، وله طعم حامض جدا بالإضافة إلى الكثير من الفوائد حيث يحتوي على خاصية مضادة للأكسدة فهو يستخدم في تحسين صحة البشرة والشعر ويعزز مناعة الجسم.