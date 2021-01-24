شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..ما هى أعراض التهاب الخصية وما خطورتها على صحة الرجال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الخصية عدوى بكتيرية تسبب ألما شديد ويمكن أن تؤثر على الخصوبة، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن التهاب الخصية وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س:ما هى أعراض التهاب الخصية؟

عادةً ما تظهر علامات وأعراض التهاب الخصية فجأة ويمكن أن تشمل:

1:تورم في إحدى الخصيتين أو كليهما.

2:تتراوح الآلام من خفيفة إلى شديدة.

3:حمى.

4:استفراغ و غثيان.

5:الشعور بتعب شديد فى الجسم.

س:متى ترى الطبيب؟

إذا شعرت بألم أو تورم في كيس الصفن ، خاصة إذا حدث الألم فجأة ، فاستشر طبيبك على الفور.

يمكن أن يسبب عدد من الحالات ألم الخصية ، وبعضها يتطلب علاجًا فوريًا. تتضمن إحدى هذه الحالات التواء الحبل المنوي (التواء الخصية) ، مما قد يسبب ألمًا مشابهًا للألم الناجم عن التهاب الخصية، يمكن لطبيبك إجراء فحوصات لتحديد الحالة التي تسبب الألم.

س:ما هى أسباب التهاب الخصية؟

1:يمكن أن يحدث التهاب الخصية بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية. في بعض الأحيان لا يمكن تحديد سبب التهاب الخصية.

2:في أغلب الأحيان ، يرتبط التهاب الخصية الجرثومي بالتهاب البربخ أو نتيجة له، وعادة ما يحدث التهاب البربخ بسبب عدوى في مجرى البول أو المثانة التي تنتشر في البربخ.

3:غالبًا ما يكون سبب العدوى هو العدوى المنقولة جنسيًا، ويمكن أن تكون الأسباب الأخرى للعدوى مرتبطة بالولادة مع تشوهات في المسالك البولية أو إدخال قسطرة أو أدوات طبية في القضيب.

4:عادة ما يسبب فيروس النكاف التهاب الخصية الفيروسي، وما يقرب من ثلث الذكور الذين يصابون بالنكاف بعد البلوغ يصابون بالتهاب الخصية.