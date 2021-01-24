نزول دم أثناء الحمل في الشهر الثاني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 يناير 2021 09:09 صباحاً - في الشهر الأول قد تنزل العلامة، وهي قطرات من الدم في موعد الدورة ، ولكن في الشهر الثاني من الحمل يحدث وتفاجأ الحامل بنزول قطرات من الدم، ولذلك يبدأ الشعور بالخطر، وليس دائما يكون السبب خطراً ولكن في حالات كثيرة يكون العرض مؤدياً لسبب، ولذلك فقد أشارت الدكتورة هبة عبد الرحمن، إختصاصية النساء والولادة إلى أسباب نزول الدم في الشهر الثاني من الحمل كالآتي.

هل سأجهض في الشهر الثاني؟

النزق قد يكون نذيراً للاجهاض

غالباً ما يحدث الإجهاض في الشهور الأولى" الثلث الأول" من الحمل في معظم حالات حدوثه.

من الممكن أن يكون نزول الدم في الشهر الثالث لأنه هو آخر شهور الثلث الاول.

ويكون التأكيد على أن نزول الدم دلالة على حدوث الإجهاض وعدم إكتمال الحمل ترافق نزول الدم بأعراض أخرى.

من هذه الأعراض ألم في أسفل البطن، وتشنجات في كل الجسم، والشعور بالإعياء.

الحمل الغير سليم يسبب النزف

تزداد أعراض القيء والغثيان

يؤدي الحمل الغير سليم لوجود نزف دموي في الشهر الثاني.

من الممكن أن يكون الحمل العنقودي، حيث يتم فيها نمو الأنسجة الغير طبيعية في الرحم بدلاً من الجنين.

لا يتم هذا الحمل بالطبع، وفي حال نزول الدم فيمكن أن يكون السبب هو وجود الحمل العنقودي.

الحمل العنقودي يهدد حياة الأم ويسبب أعراض قوية من القيء والغثيان أقوى وأشد من الحمل العادي.

الحمل خارج الرحم يسبب النزف

يهدد الحمل الغير سليم حياة المرأة

في حال تم تلقيح وتخصيب البويضة في قناة فالوب، وإستقرارها في تلك المنطقة وعدم إنغراسها في جدار الرحم.

لا يمكن أن يستمر هذا الحمل بالطبع، ويمكن أن يشكل خطراً على حياة الحامل، ومن أعراضه حدوث النزف.

أسباب طبيعية للنزف في الشهر الثاني

أسباب طبيعية للنزف