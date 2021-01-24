نزول دم أثناء الحمل في الشهر الثاني

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 يناير 2021 09:09 صباحاً - في الشهر الأول قد تنزل العلامة، وهي قطرات من الدم في موعد الدورة ، ولكن في الشهر الثاني من الحمل يحدث وتفاجأ الحامل بنزول قطرات من الدم، ولذلك يبدأ الشعور بالخطر، وليس دائما يكون السبب خطراً ولكن في حالات كثيرة يكون العرض مؤدياً لسبب، ولذلك فقد أشارت الدكتورة هبة عبد الرحمن، إختصاصية النساء والولادة إلى أسباب نزول الدم في الشهر الثاني من الحمل كالآتي.
هل سأجهض في الشهر الثاني؟
- غالباً ما يحدث الإجهاض في الشهور الأولى" الثلث الأول" من الحمل في معظم حالات حدوثه.
- من الممكن أن يكون نزول الدم في الشهر الثالث لأنه هو آخر شهور الثلث الاول.
- ويكون التأكيد على أن نزول الدم دلالة على حدوث الإجهاض وعدم إكتمال الحمل ترافق نزول الدم بأعراض أخرى.
- من هذه الأعراض ألم في أسفل البطن، وتشنجات في كل الجسم، والشعور بالإعياء.
الحمل الغير سليم يسبب النزف
- يؤدي الحمل الغير سليم لوجود نزف دموي في الشهر الثاني.
- من الممكن أن يكون الحمل العنقودي، حيث يتم فيها نمو الأنسجة الغير طبيعية في الرحم بدلاً من الجنين.
- لا يتم هذا الحمل بالطبع، وفي حال نزول الدم فيمكن أن يكون السبب هو وجود الحمل العنقودي.
- الحمل العنقودي يهدد حياة الأم ويسبب أعراض قوية من القيء والغثيان أقوى وأشد من الحمل العادي.
الحمل خارج الرحم يسبب النزف
- في حال تم تلقيح وتخصيب البويضة في قناة فالوب، وإستقرارها في تلك المنطقة وعدم إنغراسها في جدار الرحم.
- لا يمكن أن يستمر هذا الحمل بالطبع، ويمكن أن يشكل خطراً على حياة الحامل، ومن أعراضه حدوث النزف.
أسباب طبيعية للنزف في الشهر الثاني
- النزف الذي يحدث مع بداية الحمل يعرف بالنزيف الاختراقي وهو بسبب انغراس البويضة ببطانة الرحم ويصاحبه بعض المغص، ويعرف عند العامة بـ"التجامعي" وليس سبباً للإجهاض بل لتأكيد حدوث الحمل، ويحدث عند قلة من النساء، ويستمر لمدة يومين على شكل نقاط وإذا زاد عن ذلك يصبح مقلقاً.
- في 20% من حالات الحمل قد ينزل الدم في كل شهر من أشهر الحمل، ويعرف بالحمل الغزلاني وهو ناتج من بطانة الرحم وليس دليلاً على حدوث حمل آخر، أو قوة التبويض عما تتخيل النساء؛ لأن الهرمونات التي تسبب الحمل الأول تمنع حدوث الحمل مرة ثانية.
- في حال حدوث النزف يجب أن تلجأ الحامل للراحة التامة، وتجنب الجماع، والتحدث إلى الطبيب في اقرب فرصة لاجراء السونار والتأكد من سير الحمل بصورة طبيعية.