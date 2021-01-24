أعراض الكورونا عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 يناير 2021 09:09 صباحاً - ما هي مخاطر إصابة طفلي بفيروس كورونا؟ معظم الأشخاص الذين أصيبوا بـCOVID - 19. المرض الناجم عن الفيروس التاجي الجديد، هم من البالغين. لا يبدو أن الأطفال والرضع في خطر كبير. قد يكون الأطفال معرضين لخطر أكبر، لكن الخبراء لا يعرفون ذلك بالتأكيد، في حالات نادرة جداً، يمكن أن يصاب الأطفال المصابون بفيروس كورونا الجديد بمرض خطير، مثل تجمع السوائل في الرئتين أو فشل الأعضاء. لكن بالنسبة لمعظم الأطفال، يبدو أن الخطر يتمثل في أنهم قد ينشرون الفيروس عن طريق الخطأ، ولا يمرضون منه.

أوضح الدكتور مختار فتحي اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة، أن هناك طرقاً بسيطة للتأكد من عدم انتشار فيروس كورونا، غسل أيدي الرضع كثيراً، وتنظيف منزلك كثيراً، وإبعادهم عن المرضى، وارتداء الأقنعة عند الوجود مع الآخرين، والحد من مواعيد اللعب الشخصية أو إيقافها، سترغبين أيضاً في طمأنة طفلك إذا كان قلقاً بشأن التغييرات في روتينه، مثل البقاء في المنزل من المدرسة أو عدم رؤية الأصدقاء وجهاً لوجه. انتبهي للقلق أو الحزن غير المعتاد، ومشاكل الأكل أو النوم، ومشاكل الانتباه. تحدثي إليهم عما يحدث وطمئنيهم أن معظم الحالات خفيفة. سوف يلتقط أطفالك الإشارات منك، لذلك من المهم أن تظلي هادئة أيضاً.

هل تختلف أعراض مرض كوفيد - 19 بين الأطفال والبالغين؟

اعراض كورونا

عندما يمرض الأطفال والمراهقون بفيروس COVID - 19تبدو أعراضهم أكثر اعتدالاً من البالغين. كان هناك عدد قليل جداً من حالات الاستشفاء بين الأشخاص في الولايات المتحدة الذين تقل أعمارهم عن 19 عاماً. تظهر الأبحاث أن أكثر من 90٪ من الأطفال الذين يمرضون يعانون من أعراض خفيفة جداً إلى معتدلة تشبه أعراض الزكام والتي تشمل:

الحمى

سيلان الأنف

السعال

التقيؤ

الإسهال

تم إدخال بعض الأطفال والمراهقين إلى المستشفى بسبب حالة تسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال (MIS - C) ، أو متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة لدى الأطفال (PMIS) لا يزال الأطباء يتعلمون عنه، لكنهم يعتقدون أنه مرتبط بفيروس كورونا الجديد. تشمل الأعراض الحمى وآلام البطن والقيء والإسهال والطفح الجلدي والصداع والارتباك. إنها تشبه متلازمة الصدمة التسممية أو مرض كاواساكي، الذي يسبب التهاب الأوعية الدموية عند الأطفال.

المشاكل الخطيرة نادرة. احصلي على المساعدة الطبية فوراً إذا أظهر طفلك أياً من هذه الأعراض:

صعوبة في التنفس.

تغيرات في لون البشرة، بما في ذلك ازرقاق الشفاه أو الوجه.

الارتباك أو صعوبة الاستيقاظ.

فيروس كورونا عند الأطفال المصابين بحالات طبية.

قد يكون بعض الأطفال أكثر عرضة للإصابة بمرض أكثر خطورة إذا كانوا يعانون من حالات طبية أخرى مثل:

الربو

داء السكري

اضطرابات الدم

أمراض القلب أو الكبد

أمراض الكلى التي تحتاج لغسيل الكلى

ضعف الجهاز المناعي

كيف يمكنني حماية أطفالي من فيروس كورونا؟

الطفل

هناك لقاحات تمت الموافقة عليها للاستخدام في حالات الطوارئ للوقاية من COVID - 19 في أولئك الذين يبلغون من العمر 16 عاماً فما فوق. من غير الواضح ما إذا كانت ستتم الموافقة عليها للأطفال أو متى سيتم ذلك. من المهم أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الطفل وبقية أفراد العائلة من المرض. فيما يلي طرق لتقليل خطر الإصابة بالمرض:

اغسلي يديك كثيراً. يجب على جميع الأطفال غسل أيديهم بعد ذهابهم إلى الحمام؛ بعد العطس أو السعال أو نفث أنفه؛ قبل أن يأكلوا وبمجرد دخولهم المنزل. الصابون والماء هما الأفضل. تأكدي من أنهم يرغون ظهور أيديهم، وبين أصابعهم، وتحت أظافرهم لمدة 20 ثانية على الأقل (نفس المدة التي يستغرقها غناء «عيد ميلاد سعيد» مرتين). في حالة عدم توفر الماء والصابون، استخدمي معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول والذي يحتوي على 60٪ كُحُولاً على الأقل.

ابقي في المنزل، ولا توجدي مواعيد لعب شخصية. في الوقت الحالي، من المهم الحد من الاتصال الوثيق بالآخرين لتقليل انتشار المرض. ابقي في المنزل قدر الإمكان، وتجنبي الأماكن العامة مثل مراكز التسوق ودور السينما. ليس لديك مواعيد لعب أو مبيت. قد لا يبدو طفلك مريضاً، لكن قد يظل مصاباً بالفيروس ويمكن أن ينقله إلى الآخرين.

اجعلي أطفالك بعيداً عن المرضى الآخرين. إذا كان طفلك يعاني من أعراض تشبه أعراض البرد، فاحتفظي به في المنزل. علميه أن يسعل ويعطس في منديل ورميه بعد كل استخدام، أو في ذراعه أو مرفقه بدلاً من يده.

نظفي منزلك بانتظام. قومي بتطهير الأسطح عالية اللمس مثل المراحيض والأحواض ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والمقابض والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون كل يوم. يمكنك استخدام معظم المنظفات المنزلية العادية، أو صنع المنظفات الخاصة بك عن طريق خلط ثلث كوب من المبيض مع جالون من الماء. إذا كان لدى طفلك حيوان محشو أو قطعة قطيفة مفضلة، فاغسليها كثيراً بأعلى درجة حرارة ممكنة.

ارتدي أقنعة الوجه القماشية في الأماكن العامة. يمكن للناس أن ينشروا فيروس كورونا حتى عندما لا تظهر عليهم الأعراض أو قبل أن تبدأ الأعراض. لإبطاء الانتشار، يقول مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إنه يجب على كل شخص يزيد عمره على عامين ارتداء قناع وجه من القماش عندما يكون في مكان عام مثل متجر أو صيدلية، خاصة في المناطق التي يوجد بها الكثير من حالات COVID - 19 ، لذا اصنعي أو اشتري أقنعة بحجم الوجوه الصغيرة. جربي استخدام الأقنعة في المنزل حتى يتسنى للأطفال التعود عليها. من المرجح أن يرغب الأطفال في ارتداء الأقنعة إذا ساعدوا في صنعها أو تزيينها. تأكدي من أن طفلك لا يلمس القناع أثناء ارتدائه. قومي بإزالته بعناية، واغسليه بعد كل استخدام.

توخي الحذر إذا مرضتِ. الأم الجديدة التي ثبتت إصابتها بفيروس COVID - 19 أو تعتقد أنها قد تكون مصابة به قد تختار البقاء بعيداً عن طفلها مؤقتاً لتقليل فرص انتشار الفيروس. تحدثي عن الإيجابيات والسلبيات مع فريقك الطبي. إذا اتبعت هذا الطريق وما زلت ترغبين في الرضاعة الطبيعية، فيمكنك ضخ حليب الثدي والحصول على مقدم رعاية صحي لإطعام طفلك. إذا كنت مريضة ولكنك لا ترغبين في الانفصال عن طفلك، فاتخذي خطوات إضافية لتجنب انتشار الفيروس. اغسلي يديك كثيراً، وارتدي قناعاً للوجه عندما تكونين على بعد 6 أقدام أو أقرب، بما في ذلك عند الرضاعة.

ماذا تفعلين إذا مرض طفلك بـ COVID - 19

أعراض كورونا

إذا كان لدى طفلك أعراض تعتقدين أنها قد تكون COVID - 19 فاتصلي بالطبيب. يمكنه إخبارك بما يجب القيام به وما إذا كان الطبيب بحاجة لرؤية طفلك شخصياً. لا تحضري إلى مكتب الطبيب فقط - اتصلي أولاً.

في حالة إصابة طفلك بـCOVID - 19. وهو أمر بعيد الاحتمال، فمن المحتمل أن يظل في المنزل للتعافي. لا يوجد علاج محدد للفيروس. يجب أن يستريح طفلك ويشرب الكثير من السوائل. تحدثي إلى طبيبك قبل إعطاء طفلك مسكناً للألم بدون وصفة طبية وهو مضاد للالتهاب غير ستيرويدي (NSAID)، مثل الأسبرين أو الأيبوبروفين أو النابروكسين. كانت هناك بعض المخاوف من أنه قد يؤدي إلى تفاقم المرض، لكن هذا أيضاً غير مؤكد. قد يكون الأسيتامينوفين خياراً أكثر أماناً.

للتأكد من عدم إصابة باقي أفراد الأسرة بالمرض:

يجب أن يظل طفلك بعيداً عن الأشخاص الآخرين في منزلك - من الناحية المثالية، في غرفة وحمام معينين. لا ينبغي لهم تحاضن أو تقبيل الحيوانات الأليفة العائلية أيضاً. إذا كان طفلك مصاباً بـCOVID - 19. فيجب أن يرتدي قناع وجه عندما يكون بالقرب من أشخاص آخرين. إذا كان ذلك يجعل من الصعب عليهم التنفس، أو ينزعجون، يمكنك بدلاً من ذلك ارتداء واحدة وأنت بصحبتهم.

لا تشاركي الأشياء الشخصية معهم. يتضمن هذا أشياء مثل أكواب الشرب والمناشف والفراش.

نظفي وطهري باستمرار. إذا كان طفلك المريض كبيراً بما يكفي لتنظيف المناطق ذات اللمس العالي مثل الهواتف ومقابض الأبواب والمراحيض نفسها، دعيه يفعل ذلك. خلاف ذلك، افعلي ذلك بنفسك ولكن ارتدي قناعاً.

تتبعي أعراضهم. اتصلي بطبيبك على الفور إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في التنفس، أو يعاني من ضغط أو ألم في الصدر، أو يبدو مرتبكاً.

أبقيهم معزولين حتى لو بدوا أفضل. يمكن لطفلك أن يوجد بالقرب من أشخاص آخرين بمجرد أن يمر 3 أيام كاملة من عدم الحمى، وتحسن أعراضه، ومر على الأقل 7 أيام منذ مرضهم.