شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق للتخلص من القلق والاكتئاب الناتج عن تفشى وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثرت جائحة فيروس كورونا بشكل كبير على حياتنا بسبب التحديات المرهقة الذى يواجهها الجميع بسبب تفشى هذا الفيروس، لذلك من المهم إيجاد طرق للتعامل مع المشاعر السلبية بطريقة صحية، حيث توقع الخبراء حدوث "تسونامى فى الأمراض النفسية" فى أعقاب أزمة كوفيد 19 فى ظل تضخم حالات القلق والاكتئاب والاضطرابات النفسية الأخرى، وفقًا لما ذكره موقع "timesnownews".

من جانبه، ينصح الدكتور شيفانجي باوار وهو معالج نفسى استشارى بمدينة مومباى الهندية، باللجوء إلى الاستشارات النفسية عبر الإنترنت من أجل العناية بصحتك العقلية ودون الحاجة لزيارة طبيبك في عيادته.

4 أسباب للحفاظ على حالتك النفسية خلال جائحة كورونا عبر الإنترنت:

1- ابق على اتصال مع طبيبك النفسى، فهناك العديد من وسائل الاتصال التى يمكن استخدامها مثل الفيديو أو المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكترونى للتواصل مع طبيبك النفسى إذا كنت لا ترغب في الذهاب إلى العيادة خوفًا من الإصابة بكورونا، حيث يمكنك اختيار طريقة الاتصال التى تشعر فيها بالراحة لتكون على اتصال دائم بطبيبك للحصول على الدعم المستمر والتعامل مع الضغط اليومى بكفاءة أكبر.

2- يمكنك الحصول على العلاج دون الحاجة للنزول وذلك عبر الإنترنت ويصل حتى منزلك لتفادى النزول والتعرض لمخاوف الإصابة بالفيروس كما يمكنك اختيار أفضل طبيب نفسى دون القلق بشأن المسافة، حيث أن الإنترنت بإمكانه تسهيل كل شيء كما أنه حل غير مكلف على الإطلاق.

3- التواصل مع الطبيب النفسى عبر الإنترنت سيرفع عنك الحرج ويحفظ لك السرية التامة إذا كنت لا ترغب فى معرفة أحد بجلسات العلاج النفسى الخاصة بك، ويمكنك مناقشة مشاكلك الخاصة دون الشعور بعدم الارتياح أو حتى الإحراج، خاصة أن كثير من الناس يتجنبون استشارة الطبيب خوفًا من معرفة المحيطين بهم.

4- سيتم حل مشاكلك بشكل صحيح، فلا يجب الذهاب لعيادة الطبيب النفسى للتأكد من الحصول على العلاج الصحيح فيمكن تحقيق ذلك من خلال الاستشارة عبر الإنترنت، يجب أن تطمئن إلى أنه سيتم تزويدك بالاقتراحات المناسبة بشأن مشاكلك، فلا تبحث عن أسباب الأعراض التي تشعر بها عبر محرك بحث Google لأنها قد تكون مرهقة لك، فقط تناول الأدوية التي يوصفها لك الطبيب.