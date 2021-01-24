شكرا لقرائتكم خبر عن أحد المحاربين القدماء بعمر يتجاوز الـ100 عام يتلقى لقاح كورونا فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية البالغ من العمر 100 عام من ولاية فلوريدا، لقاح كورونا، ضمن حملات التطعيم التى أطلقتها الولايات المتحدة، مؤخرا، حيث تلقى هنري سايلر الذى كان عضوا سابقا في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، جرعات اللقاح للحماية من عدوى فيروس كورونا، وفقا من شبكة فوكس نيوز الأمريكية.





وقال هنري سايلر، بعد تلقي التطعيم: "لم أشعر بأي شيء، أريد فقط أن أقول مدى سعادتنا للعيش في الدولة رقم 1"

وأكد الحاكم الجمهوري لولاية فلوريدا أولوية تلقى اللقاح لكبار السكان في الولاية، مقدما الشكر للمحارب المعمر بالحرب العالمية الثالثة لواجبه الوطنى الذى قدمه لبلاده منذ عقود مضت.

وحددت إدارة بايدن هدفًا يتمثل في حقن 100 مليون أمريكي في أول 100 يوم.