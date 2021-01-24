تعرفوا إلى هذه الطرق الطبيعية للتخلص من التجشؤ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 01:11 صباحاً - التجشؤ بشكل زائد مصحوبًا بنفخ أو ألم أو تضخم في البطن (انتفاخ) يمكن أن يتعارض مع النشاطات اليومية أو يتسبب في إحراج. لكن هذه العلامات والأعراض لا تشير في العادة إلى أي حالة كامنة خطيرة، وغالبًا ما تقل مع إجراء تغييرات بسيطة على نمط الحياة.

يمكنك علاج نوبات التجشؤ وغازات البطن باستخدام العديد من الطرق الطبيعية، فيما يلي 7 طرق طبيعية ستساعدك على وقف تلك النوبات بكل سهولة.

الزنجبيل

الزنجبيل هو أحد المكونات المعروفة التي تساعد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي وكذلك يمنع حمض المعدة، كما يمكن أن يعمل الزنجبيل بطريقة فعالة وسريعة للتجشؤ، يمكنك تناول قضمة صغيرة من الزنجبيل الطازج أو حتى تناول مسحوق الزنجبيل قبل تناول الطعام.

وهناك، طريقة أخرى صحية ومفيدة هي تناول شاي الزنجبيل الساخن للتخلص من نوبات التجشؤ وحتى منعها.

بذور الكمون أو الشمر

يعمل هذا العلاج المنزلي للتجشؤ في الغالب إذا كان السبب وراءه هو مشاكل ارتداد الحمض.

غالبًا ما تستخدم بذور الكمون أو الشمر للتخفيف من مشاكل الغازات، يمكن أن يساعدك مضغ هذه البذور أيضًا في التخلص من نوبات التجشؤ.

عصير الليمون

إذا كنت تعاني من نوبات التجشؤ، فيمكنك عصر بضع قطرات من الليمون على لسانك وسيتوقف على الفور.

على المدى الطويل، تعمل هذه الطريقة الطبيعية بشكل فعال إذا كنت تشرب عصير الليمون الطازج بشكل منتظم، بمجرد أن تبدأ في التجشؤ.

الزبادي

يمكن استخدام هذا البروبيوتيك لمحاربة التجشؤ المتكرر، سيساعد ذلك على السيطرة على التجشؤ والوقاية منه.

بالإضافة إلى تعزيز الجهاز الهضمي، فقط تناول بعض الزبادي كل يوم، مع أو بعد وجبتك، يساعد على الهضم ويوقف التجشؤ.

النعناع

يمكنك أيضًا التخلص من الإحراج من التجشؤ عن طريق تناول النعناع، فقط ضع ملعقة صغيرة من النعناع المجفف وضعه في كوب من الماء المغلي، انتظر لمدة خمس دقائق ثم قم بتناولها ببطء.

شاي البابونج

يحتوي شاي البابونج على مركبين أساسيين للغاية من مضادات الالتهاب، وهما ألفا بيسابولول وتيمازولين.

هذان المركبان يساعدان في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، وكذلك في التعامل مع مشاكل الغازات التي تعد سببًا رئيسيًا للتجشؤ.

ممارسة تمارين خفيفة

تعد ممارسة التمارين الخفيفة، أحد أكثر الطرق فعالية إذا كان السبب وراء التجشؤ هو الغازات أو الحموضة، يمكنك أيضًا تجربة المشي أو ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة في المنزل.

لكن تذكر أنه يجب القيام بنشاط بدني خفيف من أجل الهضم ولكن ليس بعد تناول الطعام مباشرة، انتظر بضع دقائق.