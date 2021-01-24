شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة البريطانية" تؤجل تطعيم العاملين بمراكز اختبارات كورونا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الصحة البريطانية عن تأجيل تطعيم العاملين بالخطوط الأمامية في مراكز اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، نظرا لأنهم ليسوا معرضين للعدوى لارتدائهم معدات وقاية شخصية تساعدهم على منع انتقال الفيروس خلال فحص المصابين، طبقا لتقرير نشر في صحيفة الديلى ميل البريطانية.



احد العاملين يقوم بأخذ مسحات فيروس كورونا

وأكد الموظفون في مراكز الاختبارات بجميع انحاء البلاد، أنهم لم يتلقوا لقاحات كورونا على الرغم من إجراء مئات الاختبارات للمرضى الذين تم مسحهم إيجابيًا لفيروس كورونا، ويقوم الموظفون بإجراء الاختبارات للمواطنين مثل اختبارات التدفق الجانبى، حيق يقومون بأخذ مسحات من الحلق والأنف.

وكانت وزارة الصحة البريطانية قد تعهدت بتطعيم 15 مليون شخص في المجموعات ذات الأولوية القصوى بحلول منتصف فبراير ، بهدف تخفيف الإغلاق التدريجي عندما يتمتع عدد كافٍ من السكان الأكثر تعرضا للاصابة في بريطانيا ببعض الحماية، لكن القائمة لا تشمل العاملين في مواقع الاختبار في جميع أنحاء المملكة المتحدة، على الرغم من اتصالهم بأشخاص يحتمل إصابتهم بالفيروس.



دور العاملين باختبارات كورونا

وأبدى العاملون بمركز الاختبار ببريطانيا استيائهم من عدم تناول لقاحات كورونا، واصفا ذلك بانها صفعة كبيرة على الوجه.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية عن بدء العمل في إقامة أكبر مركز لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، بقيمة 158 مليون جنيه استرلينى في أوكسفورد شاير، والذى سيتم الانتهاء منه وافتتاحه في غضون أربعة اشهر من الآن.