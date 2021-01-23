مصر تبدأ التطعيم ضد كورونا الأحد.. وتحدد 36 مركزا لتوزيع اللقاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن مصر ستبدأ الأحد حملة التطعيم للوقاية من فيروس كورونا، وإن الحملة ستبدأ بالطواقم الطبية.

وقالت وزيرة الصحة المصرية الأسبوع الماضي إن مصر ستحصل على 40 مليون جرعة من خلال التحالف الدولي للقاحات (جافي) تكفي لتطعيم 20 مليونا أو 20 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة.



وأكدت وزارة الصحة والسكان، السبت، أن الذين يحصلون على لقاح كورونا هم من فوق سن 18 عاما، مؤكدة أن الأطفال والحوامل لن يحصلوا على لقاح فيروس كورونا.

وحددت وزارة الصحة موعد ومكان تلقى لقاح كورونا للفئات الأولى بالتطعيم، حيث سيتم الإعلان عن بدء حقن لقاح كورونا، الأحد، من مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، على أن تقوم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة توزيع اللقاح.





وأعلنت الوزارة عن تخصيص أكثر من 36 مركزا في مصر ستتولى توزيع اللقاح على المواطنين، وفى مقدمتهم الفئات الأولى بالتطعيم، وهي الطواقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ستعقد مؤتمرا صحفيا، الأحد، بمقر المستشفى للإعلان عن تفاصيل خطة توزيع لقاح كورونا، مشيرة إلى أن المؤتمر الصحفي سيكون في حديقة المستشفى حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لعدوى كورونا.

وأكدت الوزارة المصرية أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل، التي أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح الصيني بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن (15335) حال الرغبة في معرفة أي بيانات عن اللقاح.

وأوضحت أن الأعراض التي يمكن أن يتعرض لها متلقى لقاح كورونا تتمثل في وجود: ألم واحمرار وتصلب وحكة في موضع التطعيم، ارتفاع بالحرارة، صداع، إرهاق، غثيان، قيء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات، ألم بالمفاصل، خمول، نوبات تشنجية.

وأكدت أن هذه الأعراض لا تتطلب بصورة عامة علاجا معينا، فعادة ما تزولً هذه الأعراض من تلقاء نفسها دون الحصول على وصفة طبية أو دواء.