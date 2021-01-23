شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا وجمالك..اعرفى إزاى بيأثر على البشرة والشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيروس كورونا له تأثيرات على أعضاء الجسم المختلفة سواء الرئتين أو القلب والعضلات والكلى، مما يؤثر على وظيفة الأعضاء وقد يسبب تلفها وتدميرها ، ومع الوقت اكتشف الخبراء أن فيروس كورونا له تأثير على البشرة والشعر أيضا وبالتالى فهو يهدد السيدات بالخطر نظرا لتأثيره على جمالهن، فيسبب البثور والبقع المختلفة على البشرة واتلاف الشعر وتساقطه، وفى التقرير التالى يوضح موقع abc كيف يؤثر فيروس كورونا على جمال السيدات والبشرة والشعر.

نتوءات حمراء صغيرة منتشرة وبقع حمراء مسطحة متعددة

يمكن أن يسبب فيروس كورونا تغيرا فى لون الجلد إلى اللون الأحمر الأرجواني كما يصاحب ذلك ألم وحكة شديدة، وفي بعض الأحيان تكون هناك بثور صغيرة منتشرة بالبشرة.

بثور مائية

وهي عبارة عن بثور صغيرة مملوءة بسائل قد تظهر في وقت مبكر من المرض أو في أي وقت، وغالبًا ما تظهر على اليدين، وتكون أكثر شيوعا عند المصابين فى منتصف العمر، و تدوم البثور ما يزيد عن عشرة أيام ، ومع العلاج قد تختفى ولكنها تترك أثرا نفسيا.

تساقط الشعر

تساقط الشعر له أسباب مختلفة قد تكون أسباب نفسية أو عضوية مثل الإصابة بالغدة الدرقية والانيميا ، ومن ضمن المشاكل الصحية التى تسبب تساقط الشعر فيروس كورونا، مما يؤثر على الحالة النفسية للسيدات .

وفى حالة أن تكون مستويات الحديد لدى الناس طبيعية ، سوف يتعافى الشعر ويعود لطبيعته.

ما الذي يمكن أن يسبب هذه الأعراض؟

لا تنتج بعض حالات الطفح الجلدى لفيروس كورونا عن الفيروس نفسه، ولكن بسبب استجابة مناعة الجسم للفيروس.