شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه فيروس كورونا.. غدا انطلاق أول حملة تطعيم للأطقم الطبية بلقاح سينوفارم الصينى بعد وصول فاعليته إلى 86%.. يعمل على دفع الجهاز المناعي للإنسان لصنع أجسام مضادة.. واعتماد أسترازينيكا ثانى اللقاحات قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ مصر غدا أول حملة تطعيم للقاحات فيروس كورونا، بعد أن أعلنت وزارة الصحة اعتماد لقاح سينوفارم الصيني لاستخدامه الطارئ لمواجهة الوباء العالمي، كما أعلنت أيضا عن دخول اللقاح البريطاني أسترازينيكا أكسفورد المنافسة مع الصينى بعد خضوعه للعديد من التجارب التي أجرتها الوزارة، تمهيدا لاستخدامه من خلال شركة فاكسيرا التابعة لوزارة الصحة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن انطلاق حملات التطعيم للأطقم الطبية ضد فيروس كورونا، قائلا: "نبدأ من الغد حملة تطعيم بلقاح كورونا للأطقم الطبية ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن".

وحددت وزارة الصحة الفئات التي ستحصل على اللقاح والتي ستكون في مقدمتها الأطقم الطبية، ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والبالغين لمن هم فوق سن 18 عاما، على أن يتم استبعاد الحوامل والأطفال من قائمة التطعيم خلال الفترة الراهنة.

وكان لقاح سينوفام الصيني من أوائل اللقاحات التي تمت الموافقة عليها، بعد خضوعه للعديد من التجارب السريرية، بعد أن وصلت فاعليته للتحصين من الفيروس بنسبة 86%، حيث يعتمد اللقاح الصيني على تكنولوجية متبعة في العديد من اللقاحات السابقة، فهو يعمل على دفع الجهاز المناعي للإنسان لصنع أجسام مضادة لفيروس كورونا، والتي ترتبط بالبروتينات الفيروسية، مثل ما يسمى بالبروتينات الشوكية التي تنتشرعلى سطح الفيروس، وعند تناول التطعيم يتمكن جهاز المناعة من تكوين استجابة لعدوى فيروسات كورونا الحية، حيث تنتج الخلايا المناعية أجساما مضادة تعمل علي منع الفيروس من دخول الخلايا.

وعن آلية التخزين لجرعات اللقاح كانت من ضمن المعايير التي تفوق فيها اللقاح الصينى عن اللقاحات الأخرى؛ لأنه يمكن تخزينه في درجات حرارة تتراوح ما بين 2 و8 درجات مئوية.

وفيما يتعلق بتكوين الذاكرة المناعية ضد الفيروس التاجي، فإن اللقاح الصينى يمكن أن يخفض مستوى الأجسام المضادة على مدار شهور، لكن الجهاز المناعي يحتوي أيضا على خلايا خاصة تسمى "خلايا الذاكرة ب" التي قد تحتفظ بمعلومات حول فيروس كورونا لسنوات عديدة تصل إلى عقود.

ويعد لقاح أسترازينيكا أكسفورد الذي تم تطويره من قِبَل الشركة البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، ثاني اللقاحات التي يتم اعتمادها قريبا داخل مصر، لمواجهة فيروس كورونا، خاصة مع تكلفته البسيطة التي تبلغ 2,50 يورو للجرعة الواحدة.

وفيما يتعلق بالتخزين، فاللقاح البريطاني يتطلب حرارة تراوح ما بين درجتين وثماني درجات مئوية، مما يميزه عن لقاحات فايزر و موديرنا التي تتطلب درجات حرارة منخفضة للغاية.

ويعتمد لقاح أسترازينيكا أكسفورد على "ناقل فيروسي"، يعتمد علي فيروس آخر تم تعديله وتطويره لمكافحة فيروس كورونا المستجد والتغيرات التي تحدث للفيروس وتنتج عنها سلالات متحورة أكثر شراسة وعدوى عن النسخة القديمة للفيروس التاجي.

ومن المقرر أن تنطلق حملات التطعيم غدا الأحد بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، للأطقم الطبية على أن يتم تخصيص أكثر من 36 مركزا بالجمهورية، والتي ستتولى توزيع اللقاح على المواطنين، وفي مقدمتهم الفئات الأولى بالتطعيم، وهم الطواقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات، ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.